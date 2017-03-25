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Gelatieri calabresi ancora alla ribalta

Le gelaterie della regione tornano in primo piano con un servizio sul Gattopardo, supplemento della Gazzetta del Sud

25 Marzo 2017 - 12:47 | di Federica Geria

Gelatieri calabresi citati nel servizio sul Gattopardo della Gazzetta del Sud (4)

Bellissimo anno per le gelaterie della nostra regione , ancora una volta alla ribalta con un servizio sul Gattopardo supplemento della Gazzetta del Sud .

Si parte da Cesare e Sottozero con Davide Destefano e Vincenzo Pennestrí a Reggio Calabria , Boccaccio di Cusumano e Sottilaro a Cannitello, Dante di Giorgio di Iorgi e la Bottega del gelato di Monteleone Pasquale entrambe di Pizzo fino ad arrivare a Villapiana (CS) con Barbarossa di GaetanoVincenzi . Tutti uniti da un ideale comune, amore per il gelato artigianale di qualità preferibilmente con ingredienti del territorio e la consapevolezza che alla fine UNITI si può fare la differenza e proiettare la Calabria nella dimensione che si merita.

Gelatieri calabresi citati nel servizio sul Gattopardo della Gazzetta del Sud (1)
Gelatieri calabresi citati nel servizio sul Gattopardo della Gazzetta del Sud (2)
Gelatieri calabresi citati nel servizio sul Gattopardo della Gazzetta del Sud (3)

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