Gelatieri calabresi ancora alla ribalta

Bellissimo anno per le gelaterie della nostra regione , ancora una volta alla ribalta con un servizio sul Gattopardo supplemento della Gazzetta del Sud .

Si parte da Cesare e Sottozero con Davide Destefano e Vincenzo Pennestrí a Reggio Calabria , Boccaccio di Cusumano e Sottilaro a Cannitello, Dante di Giorgio di Iorgi e la Bottega del gelato di Monteleone Pasquale entrambe di Pizzo fino ad arrivare a Villapiana (CS) con Barbarossa di GaetanoVincenzi . Tutti uniti da un ideale comune, amore per il gelato artigianale di qualità preferibilmente con ingredienti del territorio e la consapevolezza che alla fine UNITI si può fare la differenza e proiettare la Calabria nella dimensione che si merita.