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Il gelato ‘Italico’ arriva a Gambero Rosso Channel

Il maestro gelatiere Davide Destefano porta in tv il progetto Italico e il sorbetto al bergamotto, tra collaborazione tra artigiani e prodotti tipici

04 Maggio 2017 - 15:28 | di Federica Geria

Il progetto Italico e il sorbetto al bergamotto di Reggio Calabria su Gambero Rosso Channel

Insieme al Sorbetto al bergamotto di Reggio Calabria ormai pluripremiato, il maestro Davide Destefano spiega nella trasmissione I Maestri del brivido in onda su Gambero rosso channel (sky 412) il progetto ITALICO proponendo le preparazioni calabresi e ribadendo i concetti di unione e collaborazione tra professionisti per promuovere la diffusione dei prodotti tipici dei diversi territori e lo sviluppo delle diverse economie regionali .

Italico funge quindi da filo conduttore per promuovere questa fratellanza tra artigiani di cui si sente profondamente il bisogno soprattutto dopo questa ondata di episodi negativi che hanno caratterizzato la nostra amata cittá.

Uniti si vince sempre e si crea sviluppo. L’unica risorsa e’ la collaborazione tra le diverse associazioni e persone in genere a prescindere dalle maglie di appartenenza.

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