Raduno sotto le querce: Gioacchino Criaco invita a “Gente in Aspromonte”

Il 23 e 24 agosto 2025 torna Gente in Aspromonte: raduno culturale ad Africo Vecchio tra incontri, passeggiate e cibo genuino

Il 23 e 24 agosto 2025 torna “Gente in Aspromonte”, il raduno non convenzionale e aperto a tutti, sotto le grandi querce del Rifugio Carrà, ad Africo Vecchio.

«Vi garantiamo che non ci saranno vip (in tale veste), che non daremo premi o alzeremo palchi a volti noti, che sotto le Querce non ci sono preclusioni, pregiudizi, moralismi. Ci mescoleremo tutti, buoni e cattivi, felicemente, come sempre. Africo è tregua, da tutto e tutti. Abiteremo i luoghi. I posti della felicità possibile. Non c’è bisogno di invito, vi aspettiamo!» – afferma lo scrittore Gioacchino Criaco.

Il programma di sabato 23 agosto

Alle ore 10.00, dopo aver raggiunto il Rifugio Carrà seguendo le indicazioni da Bova, si terrà la tavola rotonda, coordinata da Angelo Sposato, sul tema “La cultura abita il cibo”, con racconti su pane, vino, la “scirubetta” e il gelato, insieme a Ettore Ruggia e i vertici di Slow Food Calabria.

Nel pomeriggio, ispirandosi alla frase di Borges “Risiedevo già qui, e poi vi sono nato”, si terrà l’incontro “Di padre in figlio, scritture d’Aspromonte. Discorsi letterari” con Gioacchino Criaco, Saverio Gangemi, Vincenzo Reale, Domenico Stranieri e Luigi Franco. Un momento di confronto e riflessione per dire che abitare il luogo che ci ha generato è il primo passo per ritrovare se stessi.

Domenica 24 agosto: passeggiata verso Africo Vecchio

Domenica mattina, in compagnia dell’editore Manuel Grillo (Settecolori), si andrà a piedi verso Africo Vecchio, accompagnati dai passi e dalle suggestioni di “Il Canto del Mondo” di Jean Giono.

Anche quest’anno, Gente in Aspromonte sarà un incontro di storie, cammini, musica e silenzi condivisi. Nessun programma rigido: solo chiacchiere sotto gli alberi, passeggiate tra i sentieri e cibo genuino.

Sotto le querce, la diversità sarà la vera ricchezza.