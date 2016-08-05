Geraldina Quiligotti torna in campo a Palmi dopo l’infortunio

Più forte della sfortuna, del dolore e del grave infortunio che l’ha costretta a fermarsi nel finale della scorsa stagione. Geraldina Quiligotti lavora sodo per tornare a volare sul taraflex della palestra provinciale “Mimmo Surace” di Palmi dove è stata apprezzata dal pubblico di casa.

Anche nella prossima stagione il libero classe 1994 farà parte della rosa della Golem Software Palmi con la chiara volontà di farsi trovare pronta ai nastri di partenza dopo aver patito alcuni mesi fa un brutto infortunio ai legamenti.

Le parole del direttore sportivo Pierangelo Cannatà

«Prima di salutarci, alla fine della scorsa stagione, – ha spiegato il Direttore sportivo Pierangelo Cannatà – mi disse “tranquillo, mi opero il crociato e sarò più forte di prima. Quello che non gli manca è certo la grinta Quiligotti rimane con noi anche per questo. Atleta seria e molto professionale dopo il serio infortunio patito nel corso della vittoriosa trasferta a Forlì contro la prima della classe, Geraldina non si è persa d’animo, mettendosi a lavoro sin da subito per poter essere pronta per la nuova stagione. È stata, nelle partite fondamentali per la salvezza, anche se in tribuna, sempre vicino alle sue compagne. Le sue difese torneranno utili anche in questa stagione. Vederla “volare” ancora al PalaSurace di Palmi sarà un bel vedere per noi e sopratutto per il pubblico di Palmi che l’ha amata fin da subito. Con la Quiligotti e con la Barbagallo è stata messa a disposizione di coach Giangrossi una bella e, seppur giovanissima, forte coppia di liberi».

Già campionessa d’Italia tra le fila della Pomì Casalmaggiore in serie A1, la Quiligotti è una giocatrice esplosiva e insuperabile in difesa, l’atleta nativa di Livorno è anche grande appassionata di beach volley.

Nonostante la giovane età, Geraldina Quiligotti ha maturato grande esperienza sia nel corso del biennio trascorso in A1 tra le file della Pomì Casalmaggiore, e in precedenza quando ha militato in serie B1 nella Polisportiva Casciovola. Un salto di categoria importante che ha contribuito alla crescita sportiva e umana dell’atleta.

I primi passi nella pallavolo: la carriera del libero

Fulminante la carriera del giovane libero che muove i primi passi nel mondo della pallavolo con la squadra della sua città, la Life Club Volley Livorno, poi arriva a giocare giovanissima in serie C, quindi la promozione in B2 e, successivamente, il passaggio in prestito a Casciavola in B1 dove a diciotto anni ha giocato da libero titolare.

«Sono onorata e felice di essere stata riconfermata anche dopo l’infortunio». Esprime soddisfazione Geraldina Quiligotti per la conferma ottenuta con la Golem. «Non è da tutte le società riconfermare una atleta che ha subito una rottura del legamento crociato. Quindi sono molto grata alla Golem che mi ha dato questa possibilità. Per quanto riguarda il mio ginocchio, posso dire (toccando ferro) che la riabilitazione sta andando molto bene, anche meglio del previsto. Sarà il campo a darmi le certezze. Per la stagione prossima possiamo puntare a far meglio dello scorso anno. Siamo giovani e con tanta voglia di far bene, ovviamente insieme allo staff. Spero di vedere un palazzetto sempre più affollato. Perché “INSIEME SI VINCE!”»

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