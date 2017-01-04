Gianni Rivera a Reggio Calabria
Il primo Pallone d'oro italiano sarà a Palazzo San Giorgio il 14 gennaio per presentare la sua autobiografia
04 Gennaio 2017 - 12:55 | di Redazione
di Laura Maria Tavella – Reggio Calabria è pronta ad accogliere una leggenda del calcio mondiale: Gianni Rivera.
Nella sala dei lampadari a Palazzo San Giorgio sabato 14 gennaio, alle 17:00, il “Golden boy”, il primo calciatore italiano vincitore del Pallone d’oro, sarà l’ospite d’onore dell’iniziativa “Sport è vita”.
Rivera, ex numero 10 del Milan e della Nazionale, uno dei calcatori italiani più famosi della storia, e della sua generazione, ci riporterà indietro agli anni d’oro del calcio.
Autore del gol definitivo 4-3 nella “partita del secolo” (Italia-Germania del 17 giugno 1970), il campione presenterà il suo libro, “Autobiografia di un campione”, che racconta, in oltre 500 pagine di emozioni, la sua storia: dall’Alessandria al Milan, le olimpiadi, il pallone d’oro, i campionati mondiali, la famiglia, fino ad arrivare ad oggi.
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