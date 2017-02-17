Gigi D’Alessio a Reggio Calabria con l’Instore Tour

Il cantante napoletano porta in tour il nuovo album e fa tappa al centro commerciale Porto Bolaro: data e orario dell'incontro con i fan

Conclusa la settimana Sanremese, Gigi D’Alessio annuncia le prime date del suo Instore Tour, durante il quale verrà presentato il suo ultimo lavoro 24.02.1967, la cui data d’uscita è prevista proprio per il giorno del suo cinquantesimo compleanno.

Il 2017 è un anno molto importante per il cantante napoletano perchè ricorrono i suoi primi venticinque anni di carriera. Per celebrare questo doppio evento D’Alessio aveva deciso di partecipare al Festival di Sanremo presentato il toccante brano “La prima stella”, dedicata alla madre, canzone che è stata però esclusa nel corso della quarta serata.

Tra le tante tappe dell’Instore Tour di Gigi D’Alessio non mancherà la fermata a Reggio Calabria. L’appuntamento è al centro commerciale Porto Bolaro (Via Nazionale San Leo, SS 106) il 19 marzo 2017 alle ore 17:00. Un imperdibile evento durante il quale il cantautore presenterà il suo disco e firmerà numerosi autografi.