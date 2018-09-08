Grande performance di Gigi Miseferi alla ‘Dolce Sosta‘ di Reggio Calabria venerdi 7 settembre 2018 con il suo Live Music “Dalle LASAGNE al BROD…way“. Un viaggio all’insegna dell’allegria, tra i grandi successi degli anni ’30/’40/’50 passando per i favolosi anni ’60 fino ad arrivare ai nostri ’70/’80/’90.

Ad accompagnare il grande artista, i fantastici Musicisti della Band Larga, Francesco Pappaletto al Pianoforte e Tastiera e Tonino Palamara alla Batteria.

I numerosi spettatori hanno partecipato attivamente alla serata grazie anche al coinvolgimento dell’infaticabile ed eclettico Miseferi che con il suo fantastico spettacolo fatto di canzoni, racconti e aneddoti ha interagito con il pubblico in visibilio.

Miseferi in più occasioni ha ricordato il fraterno amico e compagno di lavoro Giacomo Battaglia, altro grande artista reggino recentemente colpito da un brutto ictus. Alla fine del Live Music, Gigi Miseferi ha regalato ai presenti un meraviglioso bis, un medley di canzoni con il quale si è conclusa la magnifica e brillante serata tra gli applausi e le foto ricordo.