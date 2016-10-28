Il giornalista reggino Claudio Cordova racconta la ‘Ndrangheta a Berlino
Il direttore de Il Dispaccio, Claudio Cordova, sarà ospite dell'Università Humboldt di Berlino per raccontare l'esperienza di un giornalista in terra di 'ndrangheta
28 Ottobre 2016 - 17:04 | di Pasquale Romano
Il giornalista reggino Claudio Cordova, direttore de ‘Il Dispaccio’, sarà ospite della prestigiosa Università Humboldt di Berlino. Cordova, da diversi anni in prima linea nell’evidenziare ‘gli antichi mali’ che affliggono la Calabria, porterà in Germania la sua esperienza di giornalista in terra di ‘ndrangheta.
Come raccontato dallo stesso giornalista reggino su Facebook, la visita all’Humboldt di Berlino servirà per raccontare in prima persona ‘pericoli, raggiri e insidie che, giorno dopo giorno, chi opera in luoghi come Reggio Calabria deve affrontare, con la volontà mantenere la schiena dritta davanti al sistema ‘ndrangheta’.
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