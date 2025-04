Giornata sull’autismo a Reggio, Brunetti: ’Amministrazione al lavoro per dare un futuro a questi giovani’

La tematica dell’autismo è stata al centro del convegno “Giornata mondiale dell’autismo: famiglia, scuola, istituzioni & società”, organizzato dall’associazione “Il volo delle farfalle, evoluzione autismo” e ospitato nel Salone dei Lampadari “Italo Falcomatà” di Palazzo San Giorgio.

All’evento sono intervenuti Angela Villani, vicepresidente dell’Associazione, il vicesindaco di Reggio Calabria Paolo Brunetti, Ernesto Siclari, Garante regionale della disabilità, il consigliere regionale Domenico Giannetta, Eva Nicolò, dirigente scolastico dell’Istituto Comprensivo Cassiodoro Don Bosco, Rosanna Scopelliti, presidente della Fondazione Scopelliti. Presente anche Carmelo Versace, vicesindaco della Città Metropolitana.

Per l’occasione le sale di Palazzo San Giorgio hanno ospitato la mostra degli scatti di Filippo Latella dal titolo “Affrontare il vero sé. Espressioni fotografiche dell’autismo”.

Nel suo intervento in apertura dei lavori, il vicesindaco Brunetti, nel portare i saluti del sindaco Giuseppe Falcomatà e dell’assessore Carmelo Romeo, ha evidenziato:

«Grazie per aver scelto Palazzo San Giorgio per questa iniziativa. Questa è casa vostra, la casa della città e siamo felici di avervi qui. Iniziative come questa ci permettono di prestare più attenzione a tematiche che vengono in alcuni casi trascurate.

Nell’ultimo periodo si parla sempre di più dell’autismo, cosa che non succedeva qualche anno fa, questo significa che si è alzata l’attenzione su questa tematica. Ma si sta facendo abbastanza, soprattutto per le famiglie e i ragazzi, per farli vivere in condizioni di serenità?

Nel nostro piccolo, come Amministrazione, abbiamo rivolto attenzioni particolari a questa condizione, che hanno consentito anche a noi di comprendere di più l’autismo.

Anche l’Amministrazione, grazie all’Assessore Carmelo Romeo, sta creando qualcosa per far emancipare i ragazzi che raggiungono la maggiore età e cercare di renderli più autonomi.

E questo sarà possibile grazie ai Fondi europei: stiamo lavorando per dare loro un futuro e coinvolgerli nel mondo del lavoro».