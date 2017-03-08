Giornata della donna oggi al Cas

Commemorare e non festeggiare: Uici e Centro di Aggregazione Sociale di Vibo Valentia riflettono sul ruolo della donna con il convegno 'Solo la violenza è cieca'

Commemorare non festeggiare, riflettere e meditare sulla donna e sul suo ruolo nella società moderna, con questo intento la Uici (Unione Ciechi ed Ipovedenti) di Vibo Valentia e il Centro di Aggregazione Sociale hanno organizzato un convegno. Il tema dell’incontro, che avrà luogo oggi pomeriggio presso la sala meeting del Cas in via Enrico Gagliardi alle ore 16,30, è “Donna Famiglia e Società. Solo la Violenza è cieca”. A relazionare saranno il dott. Bruno Pisani, psichiatra, che parlerà della famiglia come luogo primario per la prevenzione della violenza in genere, e la dott.ssa Caterina Patania, psicologa, che parlerà di Violenza alle donne, esempèi di aiuto e sostegno concreto.

Ad aprire i lavori, con moderatore il presidente del Centro e giornalista Michele La Rocca, saranno Mons. Vincenzo Varone, presidente del Cad (Centro Anti Violenza Donne) VIVA, il vice presidente Uici Rocco De Luca e l’assessore alla Cultura Raimondo Bellantoni.

Nel corso della serata sarà sottoscritto ufficialmente un protocollo di intesa e collaborazione tra Centro Aggregazione e Centro Anti Violenza per l’apertura di uno sportello di ascolto, che sarà attivo nella sede di via Gagliardi per due volte la settimana.