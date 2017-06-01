Giornata della Memoria per le vittime delle migrazioni
Una corona di fiori in mare dalla barca EVA I, sequestrata agli scafisti, per ricordare le vittime delle migrazioni: la cerimonia al porto di Reggio Calabria
01 Giugno 2017 - 13:13 | di Federica Geria
La cerimonia di deposizione della corona di fiori in mare disposta dall’Amministrazione comunale si terrà sabato 3 giugno alle ore 10:30 al porto cittadino, sulla banchina di Levante, nell’area antistante la sede della Lega Navale Italiana. Il sindaco della Città Giuseppe Falcomatà, accompagnato dalle altre autorità cittadine, salirà a bordo dell’imbarcazione EVA I, barca a vela sequestrata agli scafisti ed oggi assegnata alla Lega Navale Italiana, dalla quale sarà deposta in mare una corona di fiori in ricordo delle vittime delle migrazioni.
La breve cerimonia sarà accompagnata dall’intervento dei musicisti del Museo dello Strumento di Reggio Calabria, che eseguiranno “Fishing dead men”, brano originale, scritto per l’occasione dal maestro Demetrio Spagna, con Giovanni Carone alle percussioni e Demetrio Spagna al sax.
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