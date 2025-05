Reggio, Palazzo San Giorgio si illumina di magenta per la sensibilizzazione sulle patologie eosinofile

Anche quest’anno ESEO Italia, l’associazione di famiglie contro l’esofagite eosinofila e le patologie gastrointestinali eosinofile, organizza la Giornata Internazionale delle Patologie Eosinofile (18 maggio) e la Giornata Internazionale dell’Esofagite Eosinofila (22 maggio), con un fitto calendario di eventi in Italia e nel mondo.

Eventi in tutta Italia e collegamenti internazionali

L’edizione 2025 si svolgerà in sinergia con numerose associazioni internazionali, con collegamenti e iniziative condivise tra diversi Paesi. In Italia sono già stati confermati eventi a Bracciano, Roma, Milano, Brescia, Avellino, Trieste, Bologna e in altre città in via di definizione.

Un obiettivo chiaro: informare e sensibilizzare

L’obiettivo della manifestazione è informare e sensibilizzare l’opinione pubblica sulle patologie eosinofile, e in particolare sull’esofagite eosinofila, una rara malattia infiammatoria cronica che colpisce l’esofago, compromettendo pesantemente la qualità della vita di chi ne è affetto. I pazienti, infatti, hanno spesso gravi difficoltà nell’alimentarsi correttamente o con continuità.

Torna la campagna “Illuminiamo l’Italia di Magenta”

In concomitanza con gli eventi, torna anche la campagna “Illuminiamo l’Italia di Magenta”, che prevede l’illuminazione simbolica di monumenti e luoghi rappresentativi del territorio. Nell’edizione 2024, furono 25 i monumenti illuminati in 16 regioni italiane e oltre 60 nel mondo, tra cui le cascate del Niagara.

Palazzo San Giorgio si illumina di magenta

Anche nel 2025 il Comune di Reggio Calabria rinnova la sua adesione alla campagna: l’amministrazione ha confermato l’illuminazione di Palazzo San Giorgio in una delle giornate comprese tra il 18 e il 22 maggio, in segno di vicinanza ai pazienti e alle famiglie che convivono con queste malattie rare.