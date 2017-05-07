Giornata finale del Cineforum promosso dalla scuola G. Ferraris

Grazie alla sintonia che si è creata tra gli obiettivi di formazione alla cultura costituzionale, di educazione alla cittadinanza attiva ed alla legalità dell’Istituto scolastico G. Ferraris guidato dalla D.S. G. Princi e la progettazione socio-educativa della Comunità Ministeriale del Dipartimento Giustizia Minorile diretta dalla dott.ssa R. Morbegno, è stato realizzato a Reggio Calabria, in collaborazione con il Circolo del Cinema C. Zavattini, un Cineforum rivolto ai ragazzi ed ai giovani intitolato ““siamo STATO noi” per vivere da cittadini liberi, sovrani e responsabili.

L’iniziativa ha proposto, mediante alcune occasioni di creatività culturale, degli spazi innovativi di riflessione sull’impegno civile, nell’ottica del rinnovamento metodologico delle agenzie educative per favorire la formazione completa di ogni persona, come lavoratore e cittadino.

Gli esperti e il confronto con i giovani

L’esperienza, giunta alla conclusione della quinta edizione, quest’anno attraverso il linguaggio cinematografico della narrazione e delle storie di vita, ha fatto incontrare i giovani reggini per conoscersi e imparare a riflettere insieme. Il dialogo è stato approfondito con esperti qualificati come il magistrato Stefano Musolino, il costituzionalista Antonino Spadaro, l’educatrice del CERESO Lidia Caracciolo e l’esperto-testimone Giovanni Fortugno del coordinamento diocesano sbarchi, sui problemi fondamentali delle relazioni e della convivenza civile, sul senso dello Stato e sui diritti-doveri della cittadinanza responsabile.

Sono emerse così le tematiche della libertà e del cambiamento, dei valori fondamentali della Costituzione, la laicità e i rapporti con l’Islam, bullismo e solidarietà, legalità e giustizia nel Meridione, migranti e tensione Sud/Nord del mondo.

Attraverso i contributi di Antonino Di Pace del Circolo Zavattini, con la presentazione e discussione degli aspetti culturali ed artistici, i ragazzi hanno vissuto anche momenti di educazione alla comunicazione massmediale sulla Cittadinanza attraverso il cinema.

L’incontro finale di verifica

L’incontro finale di verifica si terrà lunedì 8 maggio alle ore 11, con il confronto su un lavoro multimediale proposto dai giovani stessi sull’esperienza e sulle tematiche proposte dai film, e vedrà un momento qualificante con l’intervento dell’Assessore comunale Angela Marcianò, Docente di diritto del lavoro, provata nella sua scelta di servizio pubblico.

Con questa iniziativa prosegue la significativa collaborazione in Città e nella periferia tra Istituzioni diverse con l’Associazionismo, per offrire ai giovani percorsi socio-culturali che intendono promuovere opportunità di crescita umana, civica e di protagonismo maturo e consapevole delle nuove generazioni.