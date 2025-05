Giornata mondiale della sclerosi multipla: la facciata di Palazzo San Giorgio si colora di rosso

“In occasione della Giornata Mondiale della Sclerosi Multipla , la nostra città si è unita simbolicamente alla campagna di sensibilizzazione e solidarietà verso tutte le persone che convivono quotidianamente con questa malattia. La facciata di Palazzo San Giorgio si è illuminata di rosso, colore scelto per accendere i riflettori su una battaglia che coinvolge migliaia di famiglie in tutta Italia e nel mondo”.

Ad affermarlo in una nota stampa il Sindaco Giuseppe Falcomatà e l’Assessore Carmelo Romeo.

“Con questo gesto – hanno proseguito gli Amministratori – la città di Reggio vuole manifestare il proprio sostegno a chi affronta le difficoltà legate a questa patologia, ma anche ribadire l’impegno delle istituzioni nella promozione della ricerca scientifica, del diritto alla cura e dell’inclusione sociale. La luce rossa che ha acceso il cuore della nostra città è un segnale di vicinanza, speranza e consapevolezza. Un invito rivolto a tutti i cittadini a non voltarsi dall’altra parte, ma a farsi parte attiva nel costruire una società più attenta ai bisogni di chi vive con una malattia cronica.

Un ringraziamento speciale – hanno concluso – va all’Associazione Italiana Sclerosi Multipla (Aism), in particolare alla Sezione provinciale di Reggio di Calabria e alla presidente Maria Teresa Facciolà per il prezioso lavoro che svolge quotidianamente a fianco delle persone con la patologia e per aver promosso ancora una volta questa importante iniziativa”.