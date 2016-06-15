Giornate ecologiche ad Arghillà: i cittadini assieme ad AVR e Comune per la pulizia del Quartiere

Giovedì 16 e venerdì 17 volontari e mezzi AVR al lavoro per la pulizia straordinaria del quartiere reggino

Il Coordinamento di Quartiere di Arghillà, composto da associazioni e cittadini della zona impegnati nella difesa dei beni comuni, annuncia che giovedì 16 e venerdì 17 nel quartiere si terranno le “Giornate ecologiche” con pulizia generale e diserbo dei viali e delle aiuole,in collaborazione con l Avr, il Comune di Reggio Calabria, le associazioni del quartiere e le associazioni ambientaliste cittadine.

Obiettivo: coinvolgere i cittadini nel decoro

L’obiettivo è quello di rendere partecipe la cittadinanza direttamente al mantenimento del decoro delle vie e degli spiazzi, in modo da non vanificare gli sforzi che si stanno facendo per avere un quartiere con una qualità della vita superiore rispetto al passato.

I mezzi dell’AVR ovviamente effettueranno il grosso del lavoro, mentre i volontari divisi in squadre, con le attrezzature messe a disposizione da AVR stessa, rifiniranno le attività e contribuiranno a tenere pulita la zona, anche alla luce dei festeggiamenti in occasione del trentennale della Parrocchia di S.Aurelio, che inizieranno lunedì 20.

Segnaletica e illuminazione: le richieste

Nell’immediato, subito dopo la pulizia straordinaria, il Coordinamento di quartiere ha avanzato la richiesta di ottenere l’apposizione della segnaletica stradale nelle rotatorie e nei bivi, assolutamente non più procrastinabile, e il ripristino dell’illuminazione pubblica nei vialoni oggi al buio, compreso quelli di accesso ad Ecolandia, uno degli attrattori turistici del quartiere, con un cartellone di attività che merita una coreografia migliore.

Mantenere dignitosamente l’ambiente non è che una precondizione per la vivibilità del quartiere, al Sindaco e agli assessori competenti è stata già reiterata la richiesta di costituire un tavolo permanente interdisciplinare su Arghillà.

Per chi voglia partecipare attivamente con i volontari di Arghillà, l’appuntamento è alle 8 sia di giovedì 16 che di venerdì 17, nel Centro di Aggregazione Sociale di fronte alla Parrocchia di S.Aurelio.