Il giorno tanto atteso è arrivato. Questa sera, a partire dalle 21.15, Rai 1 trasmetterà ‘Sarà Sanremo‘, programma che stabilirà quali saranno i cantanti a partecipare al Festival nella categoria Giovani. Tra i cantanti in competizione anche la reggina Antonia Laganà con il brano ‘Parli‘, arrivata a un solo passo dal grande sogno.

“Andrà come deve andare, se è scritto che dovrò partecipare al Festival sarà così. Sono consapevole che dovrò esibirmi davanti a milioni di telespettatori, già avverto la tensione ma l’importante è che il pubblico apprezzerà il brano. Dovesse andar male, sarò ugualmente felice per essere arrivata sino a lì. Ovviamente invito tutti i reggini, e calabresi (sarà l’unica calabrese in gara, ndr) a votarmi da casa”, le parole di Antonia ai microfoni di Citynow.

Una grande occasione in prima persona per Antonia Laganà, più in generale per la Calabria che potrebbe vedere una propria artista sul palco più prestigioso del panorama musicale italiano. Tutti incollati alle tv quindi per dare il proprio voto ad Antonia, il televoto infatti avrà una incidenza importante sulla classifica che stabilirà quali saranno i cantanti che parteciperanno al prossimo Festival di Sanremo.

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