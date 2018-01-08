I rappresentanti del Festival, ideato e diretto dal M° Christian Cosentino, portano a casa un importante risultato nella Finale Nazionale dei Grandi Festivals Italiani, svoltasi il 4 e 5 gennaio scorso a Verona. È infatti un giovane calabrese il vincitore assoluto di questo circuito che conta 15 festival sparsi in tutta Italia, tra cui Una Voce per lo Jonio.

Si chiama, Giovanni Khalifa, 14 anni di Gioiosa Ionica (RC), ed ha guadagnato il pass a rappresentare la Calabria grazie alla vittoria ottenuta tra gli Interpreti al Festival Una Voce per lo Jonio, nella finale svoltasi a S. Andrea Jonio il 26 novembre scorso.

Giovanni ha infatti sbaragliato l’agguerrita concorrenza, nella Categoria degli Interpreti, portando a casa un risultato che dà lustro alla musica calabrese e inorgoglisce l’intera regione, mettendo in mostra tutte le sue doti canore e le sue qualità interpretative.

Insieme a lui, un ulteriore riconoscimento importante arriva per l’altra rappresentante del Festival Una Voce per lo Jonio, la giovane Ilenia Mazzà di Caulonia (RC), che porta a casa una menzione speciale tra gli Inediti. Anche Ilenia infatti aveva vinto il Festival Una Voce per lo Jonio, il 26 novembre scorso, però nella Categoria Inediti, aggiudicandosi il diritto di rappresentare la Calabria nella Finale Nazionale dei Grandi Festivals Italiani con il suo brano “Senza confini”.

Un “en plein” importante e di assoluto valore per il Festival Una Voce per lo Jonio e per il M° Christian Cosentino, il quale ogni anno riesce a far approdare il meglio dei giovani talenti calabresi in una finale nazionale così importante.

I giovani artisti calabresi hanno messo in evidenza tutte le loro qualità canore ed artistiche, ben figurando fra i loro colleghi coetanei provenienti da tutta Italia. Al termine della full immersion di stages e audizioni, nelle giornate del 4 e 5 gennaio a Verona, la Commissione Artistica presieduta dal maestro Vince Tempera, direttore musicale dei Grandi Festival Italiani, ha scelto le menzioni speciali e i vincitori della XI edizione del circuito.

Soddisfatto del risultato e del riscontro avuto dalla rappresentanza calabrese, il maestro Christian Cosentino, direttore del Festival Una Voce per lo Jonio, che con grande impegno e sacrificio porta avanti in Calabria questo progetto musicale importante che negli anni ha fornito delle grosse opportunità ai talenti migliori protagonisti di questa vetrina musicale.

Ora per Giovanni Khalifà e Ilenia Mazzà si aprono le porte di Casa Sanremo, nel corso della settimana del Festival di Sanremo, esattamente il 10 febbraio. Un’altra opportunità straordinaria per i giovani talenti calabresi, nella città dei fiori e della canzone italiana.

La carovana del Festival Una Voce per lo Jonio, guidata dal M° Christian Cosentino, insieme agli altri protagonisti dei Grandi Festivals Italiani, si sposta quindi da Verona a Sanremo per continuare ad ottenere risultati e successi, sempre all’insegna della buona musica.