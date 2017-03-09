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A ‘Giovani in campo’ si discute di Città Metropolitana

Venerdì 10 marzo a Catona un incontro-dibattito sui percorsi per la Città Metropolitana con un professore, un avvocato e un giudice

09 Marzo 2017 - 10:55 | di Vincenzo Comi

Catona, frazione di Reggio Calabria, sede dell'incontro Giovani in campo

Si svolgerà a Catona, venerdì 10 Marzo alle 18.00 una nuova edizione di “Giovani in campo”. Il format di approfondimento del giornale ‘www.in-cammino.com’, edito da Nuova Solidarietà, si svolgerà nel salone della Casa della Solidarietà.

L’incontro-dibattito dal tema “I percorsi per una Città Metropolitana” avrà come relatori il Prof. Francesco Manganaro, professore di Diritto Amministrativo dell’Università di Reggio Calabria, il dirigente scolastico del Liceo Artistico “M.Preti Avv. Albino Barresi e il giudice Saverio Mannino, già Presidente della Terza Sezione Penale della Cassazione. Concluderà Giuseppe Falcomatà Sindaco della Città Metropolitana.

Elisa Stefania Tropea

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