I giovani del progetto ‘Macramè’ incontrano le istituzioni
Dalle 16 in piazza Italia, poi alle 17 al salone dei lampadari di Palazzo San Giorgio: i giovani di Macramè dialogano con la Commissione Politiche Giovanili
15 Marzo 2017 - 18:03 | di Vincenzo Comi
Si svolgerà giovedì 16 marzo, alle 17.00 presso il salone dei lampadari di palazzo San Giorgio, l’incontro “Macramè in città: i giovani dell’impegno e della cittadinanza”. Già a partire dalle 16.00 i giovani del progetto Macramè, finanziato dalla “Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento della Gioventù e del Servizio Civile Nazionale” nell’ambito del “Piano Azione Coesione – Giovani no profit”, si ritroveranno in piazza Italia per disseminare messaggi di cittadinanza.
Durante l’evento a palazzo San Giorgio i giovani incontreranno la Commissione Politiche Giovanili del Comune di Reggio Calabria. Un momento di scambio e confronto che diventa opportunità per tutti i giovani reggini. Seguirà la disseminazione dei risultati in città.
Saluti
Saverio Anghelone, assessore alle politiche giovanili del Comune di Reggio Calabria
Interverranno:
per la Commissione Politiche Giovanili
Marcantonio Malara – presidente
Giuggi Palmenta – commissaria
per il Progetto Macramè
referenti
per i racconti di cittadinanza
i giovani di Macramè
i rappresentanti delle istituzioni scolastiche