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I giovani del progetto ‘Macramè’ incontrano le istituzioni

Dalle 16 in piazza Italia, poi alle 17 al salone dei lampadari di Palazzo San Giorgio: i giovani di Macramè dialogano con la Commissione Politiche Giovanili

15 Marzo 2017 - 18:03 | di Vincenzo Comi

Palazzo San Giorgio, sede del Comune di Reggio Calabria

Si svolgerà giovedì 16 marzo, alle 17.00 presso il salone dei lampadari di palazzo San Giorgio, l’incontro “Macramè in città: i giovani dell’impegno e della cittadinanza”. Già a partire dalle 16.00 i giovani del progetto Macramè, finanziato dalla “Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento della Gioventù e del Servizio Civile Nazionale” nell’ambito del “Piano Azione Coesione – Giovani no profit”, si ritroveranno in piazza Italia per disseminare messaggi di cittadinanza.

Durante l’evento a palazzo San Giorgio i giovani incontreranno la Commissione Politiche Giovanili del Comune di Reggio Calabria. Un momento di scambio e confronto che diventa opportunità per tutti i giovani reggini. Seguirà la disseminazione dei risultati in città.

Saluti

Saverio Anghelone, assessore alle politiche giovanili del Comune di Reggio Calabria

Interverranno:

per la Commissione Politiche Giovanili

Marcantonio Malara – presidente

Giuggi Palmenta – commissaria

per il Progetto Macramè

referenti

per i racconti di cittadinanza

i giovani di Macramè

i rappresentanti delle istituzioni scolastiche

Locandina Macramè in città

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