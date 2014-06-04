Giovani e StartUp: incontro con il Prof. Domenico Nicol

Nell’ambito del percorso formativo rivolto ai giovani over 18 della città, dal titolo “Work in … work out: l’impresa della speranza”, promosso dall’associazione Attendiamoci Onlus, questo giovedì, 5 giugno, alle ore 20.15 presso i Locali Parrocchiali della Cattolica dei Greci (Via Giudecca, incrocio con via Possidonea), sarà offerta la possibilità di ascoltare il Prof. Domenico Nicolò, associato di Economia Aziendale presso l’Università Mediterranea di Reggio Calabria.

Insieme al prof. Nicolò, si porrà l’attenzione sulle possibilità che i giovani hanno di generare futuro e occasioni professionali per mezzo dello start-up di impresa e verrà presentato uno spaccato del mondo aziendale di oggi dal punto di vista economico. Non mancate, vi attendiamo!