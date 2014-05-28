Giovani ed opportunità per un futuro migliore: incontro con il dott. Lucio Dattola.
Il presidente della Camera di Commercio dialoga con i giovani over 18 sulle opportunità offerte dalle istituzioni per realizzare i propri progetti
28 Maggio 2014 - 12:24 | di Redazione
Nell’ambito del percorso formativo rivolto ai giovani over 18 della città, dal titolo “Work in … work out: l’impresa della speranza”, promosso dall’associazione Attendiamoci Onlus, questo giovedì, 29 maggio, alle ore 20.15 presso i Locali Parrocchiali della Cattolica dei Greci (Via Giudecca, incrocio con via Possidonea), sarà offerta la possibilità di ascoltare il dott. Lucio Dattola, Presidente della Camera di Commercio della Provincia di Reggio Calabria.
Insieme al dott. Dattola, si parlerà dei giovani e delle opportunità che la Camera di Commercio e le istituzioni offrono, per costruire insieme un futuro migliore ed essere più efficaci nella realizzazione dei propri progetti.
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