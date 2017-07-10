Giuseppe Fata “il genio dell’arte sulla testa” protagonista a Parigi

Dopo il lancio della new collection “ Milano & Roma Haute Couture Vision”, in occasione della Paris Haute Couture Fashion Week, il Creative Director dell’International Head Sculpture , Giuseppe Fata, ha presentato a Parigi, la sua nuova collezione: “ PARIS HAUTE COUTURE VISION”.

Giuseppe Fata rende così omaggio all’arte con la sua collezione, ispirandosi a un’opera unica considerata tra le 7 meraviglie al mondo, “La GIOCONDA”.

Considerato “Il genio dell’arte sulla testa” dalla Haute Couture di Parigi, dove nel 2001 ha vinto il prestigioso premio “The Gold Rose Of Paris”, è di fatto riconosciuto come il creatore dell’Head Sculpture design. Una forma d’arte applicata che “rende tutto così magico”, dichiara lo stesso Fata, trasformando, dal pensiero creativo dell’artista, che plasma, rendendolo materico, un concetto di testa elegantissima, intesa come centro pulsante della vitalità dell’uomo.

Il tema del viaggio nella nuova collezione

Il tema del viaggio, ripercorso nella nuova collezione “Paris – Haute Couture Vision” ispirata alla città della moda e dell’amore a cui Fata è da anni molto legato e in cui ha lavorato con i più grandi stilisti italiani e internazionali, è un elogio alla classicità che però viene sempre reinterpretata in chiave contemporanea, facendo rivivere lo spirito dell’Alta Moda in creazioni di assoluta avanguardia formale.

Per la sua nuova collezione, le head sculputure di Giuseppe Fata sono state impreziosite dalla collaborazione di Nino Masso Modellista FENDI e dai gioielli del grande orafo delle Dive Gerardo Sacco.

Special Ambassador l’attrice Parigina Alix Andrani, e Nicola Sergio pianista compositore di fama internazionale.

Testimonial della new collection Head Sculpture, la modella Ilaria Petruccelli TOP FASHION MODEL 2016 della Carmen Martorana Eventi.

Il Make up è stato realizzato da Claudia Montrone. Collaborazione tecnica e relazioni con Parigi Fabiana Bartuccelli. Gli scatti d’autore sono a cura del fotografo Paolo De Novi.

Il Premio Internazionale Bronzi di Riace 2017

In tale occasione a Giuseppe Fata è stato conferito presso la Fondation Maison De Italie – Cité Internazionale Universitarie de Paris il Prestigioso Premio Internazionale “BRONZI DI RIACE” 2017, consegna che coincide con la celebrazione del 45° anniversario del ritrovamento dei bronzi.

Dichiara in chiusura lo stesso Giuseppe Fata: “presentare la mia prima collezione di Head Sculpture a Parigi e ricevere un importante e prestigioso premio sui Bronzi di Riace che rappresentano l’arte per eccellenza penso che sia una grande soddisfazione professionale e personale di questo mio lungo viaggio di 25 anni di carriera fatto con amore, passione, determinazione e tanti sacrifici. Tutto ciò lo dedico alla mia famiglia che è stata e continua a essere il mio punto di riferimento e a tutti coloro che hanno collaborato con me.”