Giuseppe Marra è il nuovo Presidente Regionale UISP Calabria

Domenica 11 dicembre, si è svolto al Grand Hotel Lamezia, il Congresso Regionale UISP Calabria. E’ stato il primo appuntamento congressuale regionale dell’UISP, in avvicinamento al XVIII Congresso Nazionale di marzo 2017.

Grande partecipazione e qualificate presenze per eleggere gli organismi regionali che dovranno governare e rilanciare l’UISP Calabria, dopo un biennio di Commissariamento.

Presente l’Assessore allo Sport del Comune di Lamezia, Graziella Astorino, il Presidente Nazionale UISP, Vincenzo Manco, il Vice Presidente UISP Sicilia, Enzo Bonasera e la Responsabile Nazionale Progetti UISP, Daniela Rossi. Gremita la sala dell’hotel dai 41 delegati e da tanti addetti ai lavori, che hanno voluto essere presenti a questo importante appuntamento.

Gli interventi al congresso regionale

Tanti gli interventi che hanno fatto trasparire, chiara, la voglia di rilancio del comitato UISP Calabria. Particolarmente significativo il contributo del Presidente Nazionale , Vincenzo Manco e di Daniela Rossi.

Alla conclusione del dibattito si è votato per l’elezione del Consiglio regionale. Sono stati eletti: GIUSEPPE COSIMO MARRA, PIETRO SALVATORE BARILLA’, SEBASTIANO CALABRO’, DIEGO QUATTRONE, BENEDETTA LETIZIA BARRILE, FRANCESCO RIOLO, ANTONIO FONTE, MARIA ANTONIETTA MELONI, FABIO ROBERTI, GIOVANNI CUGNETTO, MILENA PROVENZANO, MARIANGELA MOLE’, ILARIA OLIVA, MARIO MARRONE, DOMENICO MASSARINI, GIUSEPPE OLIVA, MARIA LUISA CASTIGLIONI, ANTONIO MASSARINI.

Il nuovo Consiglio, quindi, si è riunito e, all’unanimità, ha eletto Presidente regionale UISP Calabria, Giuseppe Marra. In un’atmosfera di rinnovata cordialità, il neo Presidente Marra ha ringraziato tutti e, particolarmente, Pietro Barillà, suo principale sostenitore e Fabio Maratea, Commissario dell’ultimo periodo. La prima dichiarazione di Marra: “Proverò, insieme agli amici Consiglieri, a dare all’UISP Calabria, nuovi orizzonti e un rinnovato slancio allo SPORTPERTUTTI”.

La soddisfazione del comitato di Reggio Calabria

Pietro Barillà, Presidente del Comitato di Reggio Calabria, esprime enorme soddisfazione per l’elezione di Marra alla massima carica regionale che rappresenta il giusto riconoscimento a un Dirigente che si è distinto per impegno, capacità e serietà sia a livello locale che nazionale (milita da diversi anni nel Consiglio Nazionale della Lega Calcio).

E’ la prima volta che un reggino è chiamato a ricoprire la massima carica calabrese.

Il Comitato di Reggio Calabria ne va orgoglioso e fiero e augura al neo Responsabile un quadriennio ricco di ottimi risultati sportivi e non con il coinvolgimento di tute le realtà regionali per rendere, sotto la sua guida, un’UISP forte e punto di riferimento dello sport amatoriale calabrese in tutte le discipline.