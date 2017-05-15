Giuseppe Milardi racconta Edoardo Pedà, dai Mandrax alla Blaskom Band – VIDEO

Giuseppe Milardi ripercorre davanti alle telecamere di CityNow la carriera di Edoardo Pedà, frontman dei Mandrax e oggi cantante della Blaskom Band

Con le sue band ha suonato in quasi tutte le città più importanti portando sempre in alto il nome della Calabria.

E’ uno dei simboli del rock reggino ed ha fatto danzare e cantare migliaia di giovani. Chi ha assistito ad uno dei suoi concerti non può certo dimenticare la sua carica di energia.

Abbiamo voluto ripercorrere parte della storia del rock reggino e rendere omaggio al frontman dei Mandrax, oggi cantante della Blaskom Band.

Giuseppe Milardi, uno dei tanti amici di Edoardo Pedà, ha ripercorso davanti alle nostre telecamere i tanti momenti artistici e non vissuti insieme.

18 minuti in cui si rievoca il suo percorso artistico, dai Mandrax alla Blaskom Band.

GUARDA IL VIDEO