Giuseppe Palumbo,il disegnatore di Diabolik, al museo del fumetto di Cosenza

L’arte di Giuseppe Palumbo, disegnatore d’eccellenza di Diabolik, fenomeno iconico della cultura POP internazionale, invaderà dal 30 giugno al 22 luglio le sale del Museo del Fumetto di Cosenza.

Dal mitico Ramarro, protagonista per anni sulle pagine della blasonata rivista Frigidaire, passando all’evocativo Uno si distrae al Bivio, che illustra nel linguaggio fumetto una delle prime opere del poeta Rocco Scotellaro, giungendo fino a Diabolik, Il Re del Terrore, inventato dalle geniali sorelle Giussani oltre 50 anni fa, tutta la passione del tratto e la forma immaginifica dell’arte di Palumbo dominerà le pareti della prestigiosa sede del Museo del Fumetto, nel centro storico di Cosenza. Un’occasione unica per conoscere, scoprire e riscoprire uno dei più grandi maestri internazionale della Nona Arte.

L’inaugurazione della mostra

La mostra aprirà giovedi 30 giugno, alle ore 18.30 e nel corso della serata di inaugurazione sarà possibile incontrare l’autore, partecipare alla sessione di autografi, accompagnati dalla musica in diretta di Jonica Radio e gustare il misterioso Aperitivo Nero, opera dei ragazzi de Il Baretto.

Per tutti i collezionisti invece sarà possibile accedere all’area stand, spazio dedicato alle fumetterie, mentre per gli appassionati di giochi di ruolo saranno gli esperti di Masters of Comics a tenere banco.

Le altre iniziative nel Museo del Fumetto

Sempre all’interno delle sale del Museo del Fumetto sarà possibile anche visitare la mostra di Max capogna ricca delle bellissime tavole originali di Alula Bebop. Le attività del Museo del Fumetto sono a cura di Provincia di Cosenza e Cluster Società Cooperativa. La mostra su Diabolik è stata realizzata in collaborazione con l’associazione culturale L’Arte delle Nuvole.