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Giustizia, domani in esclusiva su Immedia Live l’intervista a Raffaele Sollecito

L'intervista a Raffaele Sollecito, alla vigilia di un convegno sull'ingiusta detenzione, andrà in onda in serata sul canale YouTube di Immedia Live

21 Aprile 2016 - 17:53 | di Vincenzo Comi

Raffaele Sollecito, intervistato a Reggio Calabria su Immedia Live

Domani 22 Aprile Raffale Sollecito verrà intervistato in esclusiva a Reggio Calabria su “Immedia Live”.

L’ingegnere informatico, scagionato definitivamente dall’accusa di omicidio di Meredith Kercher, parlerà al media center reggino alla vigilia della sua partecipazione ad un convegno sull’ingiusta detenzione. L’intervista integrale sarà visibile in serata sul canale youtube di “Immedia Live”.

L’orario esatto della diretta sarà comunicato successivamente.

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