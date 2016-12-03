Giusy Versace lancia la ‘Happy Run for Christmas’

Dopo un anno di pausa, domenica 11 dicembre torna sul lungomare Falcomatà di Reggio Calabria la “corsa della felicità” in versione natalizia, ideata e promossa da Giusy Versace e dalla sua associazione Disabili No Limits Onlus, per sensibilizzare i cittadini sulle tematiche dell’handicap e per correre insieme, uniti e senza limiti e diversità. La “Happy Run for Christmas” rientra, infatti, nel calendario di eventi organizzati dal Comune per celebrare il Natale. Al fianco di Giusy Versace l’attore e comico reggino Giacomo Battaglia da sempre amico della Happy Run e slogan dell’evento è il motto “Tutti insieme per regalare un sorriso”.

Il programma della giornata in Piazza Indipendenza

La manifestazione sarà come sempre una grande festa per grandi e piccini che animerà Piazza Indipendenza, dalle 9 alle 13. Alle 9 apriranno i gazebo per il ritiro dei pacchi gara e, i campi prova delle discipline paralimpiche. Alle 11 è prevista la partenza della corsa-camminata che vedrà correre e camminare assieme bambini, famiglie, appassionati, persone disabili e da quest’anno anche gli amici a 4 zampe. Il percorso sarà di circa 4 km e percorrerà tutto il lungomare Falcomatà fino alla stazione Centrale, per poi tornare indietro. In coda alla corsa, un Babbo Natale in bicicletta accompagnerà gli ultimi concorrenti. A mezzogiorno inizieranno le premiazioni e saranno premiati: il primo uomo, la prima donna, il primo bambino e il primo cane al traguardo. Inoltre, i cinofili potranno trovare stand delle diverse associazioni di tutela animali e chi vorrà potrà adottare un cane.

Come nel 2014, la Happy Run sarà arricchita da una serie di eventi di promozione dello sport paralimpico per avvicinare e far conoscere al pubblico le discipline dello sport per le persone disabili. Dalle 9 alle 11, in Piazza Indipendenza, sarà possibile provare il tiro con l’arco, il tennistavolo, il sitting volley e il basket in carrozzina e, novità di quest’anno, l’hockey su ghiaccio grazie alla pista allestita dalla Polisportiva dilettantistica Reghium.

Iscrizioni: costo e destinazione dei fondi

Il costo dell’iscrizione è di 5 euro e dà diritto ad uno zainetto colorato contenente gadgets offerti dagli sponsor, una t-shirt, il pettorale e il cappellino rosso di Babbo Natale. Anche quest’anno i fondi raccolti dalle iscrizioni saranno destinati all’acquisto di ausili per uno o più disabili del territorio calabrese che vogliono iniziare a fare sport.

Le iscrizioni sono già aperte ed è possibile acquistare pettorale e pacco gara direttamente dal sito ufficiale www.happyrun.it.

Le parole di Giusy Versace

“La Happy Run non poteva mancare un altro anno – commenta Giusy Versace – lo scorso anno per i miei impegni sportivi non sono riuscita ad organizzarla, ma quest’anno la corsa della felicità non poteva mancare perché la gente è affezionata a quest’evento e risponde sempre con grande entusiasmo. Organizzarla in occasione del Natale sarà ancora più suggestivo e divertente. Anche quest’anno – prosegue la Versace – promuoveremo diverse discipline sportive paralimpiche per consentire ai ragazzi disabili di avvicinarsi allo sport, e al pubblico di conoscere le attività per persone disabili. D’altronde la Happy Run è nata proprio per fare uscire le persone disabili da casa, creare un momento di integrazione sociale e per raccogliere fondi per acquistare e donare ausili.”

La Happy Run è organizzata con il patrocinio della Regione Calabria, il Comune di Reggio Calabria, il C.O.N.I Regionale Calabria e il C.I.P Calabria.

Main sponsor dell’iniziativa è PMG Italia Spa (Progetto mobilità garantita), azienda impegnata nell’adattamento di veicoli per trasporto di persone disabili.

La conferenza stampa di presentazione è in programma martedì 6 dicembre alle ore 15 a Palazzo San Giorgio (Piazza Italia).