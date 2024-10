A Giusy Versace il premio Magna Grecia Awards & Fest

Molti gli ospiti illustri, gli artisti e i personaggi premiati. Oltre a Giusy, solo per citarne alcuni, erano presenti l’attore Michele Riondino, lo scrittore e giornalista Fulvio Abbate, il soprano di fama internazionale Carly Paoli, l’ex modella e show girl Pamela Camassa, gli attori Massimiliano Varrese e Daniela Poggi, la conduttrice televisiva ed ex ministro Nunzia De Girolamo, il fondatore di Artist first Claudio Ferrante, l’artista Giampiero D’Alessandro, Jacopo Mastrangelo, il 19enne che ha fatto emozionare l’Italia con la sua esecuzione di “Debora’s Theme” (tratta da “C’era una volta in America” – maestro Ennio Morricone) eseguita dai tetti di Piazza Navona e successivamente “Nessun Dorma” di Giacomo Puccini sulla terrazza del Campidoglio, il talent scout Eugenio Scotto e alcune delle sue giovani star dei social Yuri Sterrone (in arte Gordon), Elisa Maino e Marta Losito.

La serata era dedicata a Nadia Toffa, la giornalista e conduttrice televisiva, inviata de “Le Iene”, scomparsa prematuramente il 13 agosto 2019 dopo una lunga malattia e il titolo di questa serata di Gala, che portava a conclusione un programma di eventi durato 17 giorni (17 luglio-2 agosto), era: “Solo chi sogna può volare: dedicato alla speranza e alla determinazione, alla nascita e alla rinascita”.

Giusy ha ricevuto il premio dalle mani dalla popolarissima YouTuber diciasettenne Elisa Maino.