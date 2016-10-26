Gli appuntamenti autunnali del Cerchio dell’immagine

Venerdì 28 ottobre alle 18.00

Grazie alla collaborazione con Cinesud Megastore, il Cerchio dell’immagine ha il piacere di ospitare la presentazione del libro “Tina Modotti”, a cura di Pino Bertelli.

L’anarchico e la comunista: la penna sovversiva del fotografo Pino Bertelli incontra lo sguardo e la storia di una delle figure più enigmatiche e iconiche del comunismo e della fotografia mondiale.

Il libro, oltre a ricollocare il lavoro di Tina Modotti nel suo contesto sovversivo, naturale, è un omaggio dovuto che colma una lacuna nella bibliografia ancora povera che l’Italia ha dedicato a questa importante artista rivoluzionaria.

A compendio del testo un inserto fotografico di e su Tina Modotti e il suo scritto: Della fotografia.

Pino Bertelli è uno dei punti centrali del neosituazionismo italiano. Attivo da anni nella critica cinematografica indipendente, è anche fotografo di strada.

RITAGLIARE DA UNO SPAZIO STERMINATO

esercizi di composizione e street photography

Inizio lezioni: 13 novembre 2016

Il corso si concentra sugli aspetti legati alla composizione in fotografia e alla street photography. Un corso pratico di composizione fotografica, costituito da un fitto percorso di esercizi e confronti continui con il docente, al fine di ragionare sulla composizione dell’immagine fotografica.

Il corso, a cura del fotografo Alessandro Mallamaci, si svilupperà in 6 sessioni di scatto, di durata variabile e definita volta per volta, al termine delle quali si tornerà in aula per una revisione degli scatti con il docente, per un totale di 24 ore. Le lezioni comprenderanno anche alcuni momenti di analisi dei lavori dei più significativi fotografi di riferimento.

CONVERSAZIONI INTIME TRA DANZA E FOTOGRAFIA

Workshop con il fotografo Alessandro Mallamaci e la danzatrice Elena Mandolito

Sabato 29 ottobre 2016

Nuovo Supercinema

Via XX Settembre 18, Catanzaro

Il corso propone un lavoro basato sull’interazione tra fotografia e danza. Si scatterà uno per volta alla ricerca della magia che può scaturire solo da una conversazione intima tra il fotografo e il suo soggetto. In principio si farà una breve analisi sulla rappresentazione della figura, dall’arte classica alla fotografia contemporanea. Il risultato sarà uno studio sul corpo, attraverso la fotografia. Un esperimento nato dall’improvvisazione, ma con alla base una coscienza e un bagaglio che siano ispirazione per la ricerca.

MOSTRA FOTOGRAFICA DI VALENTINA PROCOPIO E GUIDO GUGLIELMELLI

Vernissage 28 Ottobre 2016 h.18.00_24.00

+ dj set a cura di Cesare Aiello (Immunity)

a cura di CRAC | centro di ricerca per le arti contemporanee

Lamezia Terme

La mostra sarà attiva fino al 13 Novembre 2016

Il Cerchio dell’immagine consiglia di visitare, a partire dal 28 ottobre presso il CRAC di Lamezia Terme, la mostra fotografica della sua ex allieva, Valentina Procopio. In esposizione il progetto fotografico “LUCE MADRE CASA”.

IL PROGETTO. Leggere una cultura locale attraverso un simbolo religioso. la Madonna della luce è culto e madre protettrice di San Pietro Magisano, Catanzaro. Una statuetta, la sua piccola effige, popola ogni casa del borgo. Partendo dal suo punto di vista si riesce a raccontare qualcosa della famiglia che l’accoglie: ognuno in un modo personalissimo ed evocativo immerge, circonda e decora la propria statuetta. Il nostro sguardo su di lei restituisce un’idea mai banale dei suoi custodi/custoditi e del loro rapporto con la fede.

Attraverso la chiave religiosa, arrivando all’essenza, ci accorgiamo che luce diventa metafora della fotografia stessa, madre come femminilità che diventa il punto focale del progetto, casa è la

dimensione intima dell’intera narrazione.

Giocando con i dittici s’intersecano i significati e i simboli in un racconto essenziale, naturale e neutrale, evidenziando le relazioni tra anima e corpo, tra Dio e l’Uomo, tra leggenda e folklore.

I VIDEO DEI PROGETTI DEGLI STUDENTI DEL MASTER DI I LIVELLO DEL CERCHIO

Ecco alcuni dei progetti realizzati dagli studenti iscritti alla prima edizione del master di I livello della scuola di fotografia “Il cerchio dell’immagine”, da gennaio a giugno 2016, a Reggio Calabria.

IL VIDEO

Flavia Ierinò | Melancholia Fotografia e progettazione fotolibro

Jessica Ferrara | Postcards from Abeyance Fotografia e progettazione packaging

Valentina Fortugno | Ellissi Fotografia e progettazione fotolibro

Giuditta Marino | Reminenze Fotografia e progettazione fotolibro

Giussine Plutino | 89° 15′ 50,8″ Fotografia e progettazione fotolibro

Valentina Procopio | Luce, Madre, Casa Fotografia e progettazione fotolibro

Ester Sergi | Legami Fotografia e progettazione fotolibro

Tommaso Talerico | Taóma Fotografia e realizzazione immagine coordinata

Saverio Varone | Franky jeans and urban style Fotografia e progettazione lookbook

scuola.ilcerchiodellimmagine.it

DIVENTA SOCIO

Vuoi partecipare ai nostri eventi? Vuoi entrare a far parte di una community giovane e attiva con la mission di promuovere la comunicazione visiva nel sud d’Italia? Diventa Socio!

È aperta la campagna tesseramento 2017 che ti darà la possibilità di accedere a tutte le iniziative organizzate dalla nostra associazione e di usufruire di particolari agevolazioni sull’offerta formativa.

Per diventare socio o rinnovare la tua iscrizione clicca qui.

Ti ricordiamo che la tessera 2016 scadrà il 31 dicembre 2016.