Gli studenti del ‘Rechichi’ in Expo: confronto sui temi marketing e dell’economia internazionale

Linguistico, Socio-Economico e Scienze Umane a Milano tra i padiglioni per sperimentare marketing, turismo e lingue, in attesa degli stage all’estero

Un’occasione straordinaria di crescita culturale per gli studenti del liceo “G.Rechichi” di Polistena, la visita in Expo, a Milano, a pochi giorni dalla chiusura della rassegna internazionale.

Gli allievi, frequentanti diversi indirizzi dell’Istituto, Linguistico, Socio – Economico e Scienze Umane e frequentanti le seconde, terze, quarte e quinte classi, hanno avuto la possibilità di sperimentare gli approcci di marketing e turismo, legati alla promozione del cibo, tema prescelto dagli organizzatori della manifestazione milanese.

Non solo, ma anche la possibilità di esercitarsi con le conoscenze linguistiche apprese in classe, nei padiglioni d’oltralpe, visitati dagli studenti del comprensorio di Polistena.

“Crescere e formarsi non solo dentro la scuola, ma anche all’esterno, è uno dei criteri fondamentali per preparare gli studenti al mondo del lavoro – afferma il Dirigente del “Rechichi”, Francesca Maria Morabito – in una società che richiede competenze nuove, moderne, adattate a un mercato sempre più competitivo. Presto – ha concluso – i nostri allievi della sezione del linguistico partiranno per gli stage all’estero. Una forma di didattica sperimentata da tempo dal “Rechichi”, consapevoli che la sperimentazione sul campo, accompagnata dalle lezioni curriculari dei docenti, è la forma di apprendimento più completa per le giovani generazioni”.