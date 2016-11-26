Gli studenti reggini tra i profumi della jonica
Una giornata itinerante tra bergamotto, olivo e gelsomino per scoprire le fasi di trasformazione dei prodotti agroalimentari
26 Novembre 2016 - 09:29 | di Vincenzo Comi
I ragazzi dell’IIS “Boccioni – Fermi”, hanno trascorso una giornata itinerante “Sulla via dei profumi calabresi: bergamotto, olivo, gelsomino”
Accompagnati dalla Dirigente Scolastico Avv. Anna Rita Galletta e dai docenti Granata, Praticò, Sauleo, Ambrogio, Giove, Violi e Callea, hanno toccato con mano le varie fasi di trasformazione dei prodotti agroalimentari, guidati dalle sapienti parole dell’avv. Ezio Pizzi, presidente del Consorzio del Bergamotto e responsabile dell’Azienda Agro-alimentare visitata.
I ragazzi hanno vissuto una valida esperienza formativa da ricordare.
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