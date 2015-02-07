City Now

Altre Sezioni

logo community

Niente pubblicità.
Nessun tracciamento.

ABBONATI ACCEDI
In Evidenza

Globo Teatro Festival: domenica 8 febbraio al ‘F.Cilea’ di RC “Confusion” di Pierre Byland e Jacques Lecoq

Due attori osservano i gesti quotidiani della gente fino alla confusione totale: domenica 8 febbraio il maestro Byland al Teatro Cilea

07 Febbraio 2015 - 19:05 | di Redazione

Pierre Byland e Mareike Schnitker in Confusion al Teatro Cilea di Reggio Calabria

Due attori in scena, un uomo e una donna osservano i comportamenti quotidiani della gente, il modo di salutare, di mangiare, di muoversi, di camminare, in uno scenario comune fino a che tutto finisce in confusione. Torna in Calabria il maestro Pierre Byland nello spettacolo “Confusion” in programma domenica 8 febbraio alle ore 20.30 al Teatro Francesco Cilea di Reggio Calabria per il Globo Teatro Festival.
Scritto a quattro mani con Jacques Lecoq, e a lui dedicato, lo spettacolo è un vortice d’ilarità che svela la fragilità dell’essere umano, una comicità sottile e ricercata resa sulla scena da Byland e Mareike Schnitker. Una coppia di interpreti grandissimi che riesce a rendere il  variegato comportamento e le molteplici sfumature dell’animo umano con un’arte clownesca vivida che diverte ed emoziona. E l’essere umano spogliato, di ogni artificio, diventa ridicolo e accetta la sua stupidità. Già a Reggio Calabria non solo per lo spettacolo ma anche per tenere il workshop di alta formazione per attori “Homo Stupidens”, è lo stesso Pierre Byland che spiega il senso di un’arte: «È una ricerca sulla stupidità dell’uomo, sul suo aspetto ridicolo con l’obiettivo di preparare gli attori a un teatro di creazione. L’attore fa parte di un’équipe con regista e autore per cui ha la libertà non solo di recitare un testo scritto da uno che magari o è morto o è a casa, ma anche di chi è lì con lui, sul palcoscenico. Il tema è un pretesto, il clown è un pretesto. È importante conoscere meglio l’uomo che diventa clown per fare un numero. “Confusion” comincia normalmente, con due persone che osservano il comportamento degli uomini e diventano già personaggio, perché il teatro si alimenta della vita quotidiana. Osservando, a poco a poco, si fanno prendere dal gioco, fino ad avere problemi sul palco e far finire tutto in confusione arrivando alla catastrofe finale che è una sorpresa che stiamo preparando assieme a Maurizio (Spicuzza, direttore tecnico del GTF, nda). Sono molto contento di tornare a Reggio Calabria e di ritrovare l’equipe fantastica del Globo Teatro Festival, un equipe molto stimolante».
CONFUSION, di Jacques Lecoq e Pierre Byland, con Mareike Schnitker e Pierre Byland, maschere di Willy Seefeldt, produzione Compagnie Les Fusains. Lo spettacolo è dedicato a Jacques Lecoq. Domenica 8 febbraio ore 20.30 Teatro Francesco Cilea di Reggio Calabria – Globo Teatro Festival

Iscriviti al nostro Canale Whatsapp per restare sempre aggiornato con le ultime notizie

Teatro Francesco CileaReggio Calabria Teatro
Segui CityNow su Google
Preferiti Discover News

Non hai ancora scaricato
la nuova App di CityNow?