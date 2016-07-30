Golem Palmi, arriva la georgiana di Atlanta Bryan Kennedy

E’ Bryan Kennedy, georgiana di Atlanta, Stati Uniti D’America, l’ultimo importante colpo di mercato della Golem Software Palmi. Classe 1994, 189 cm di altezza, è un ulteriore considerevole tassello messo a disposizione di coach Pasqualino Giangrossi dalla dirigenza della compagine calabrese. La giovane statunitense esce da uno dei più importanti College americani, il Virginia Teach University, ed è da parecchio tempo sotto la lente d’ingrandimento della nazionale a stelle e strisce.

«Oltre alla pallavolo ama anche l’arte – svela il Direttore Sportivo Pierangelo Cannatà – ed è questo uno dei motivi per cui ha deciso di sposare sin da subito il nostro progetto. Conosce l’Italia, essendoci già stata per motivi di studio e da subito si è adoperata per imparare l’italiano e farsi trovare pronta per questa nuova esperienza». Dalla schiacciatrice statunitense si aspetta molto la dirigenza della Golem Palmi e l’atleta USA è già a lavoro in vista del suo nuovo impegno in terra calabrese. «Contiamo parecchio sulle sue doti atletiche e tecniche. Ha potenza, manualità e salto, caratteristiche che ci fanno ben sperare. La volontà di raggiungerci e la frenesia con la quale conta i giorni che mancano al raduno ci fanno pensare che andremo incontro ad un suo rapido inserimento con l’ambiente e, principalmente, con i nuovi metodi di allenamento». Va così delineandosi la composizione del nuovo roster della Golem Software Palmi: «Stiamo mettendo al loro posto tutti i tasselli del puzzle, rimanendo fedeli al nostro progetto che intende valorizzare atlete giovani e di valore. Queste saranno affiancate da un paio di giocatrici di esperienza animate da tanta voglia di fare bene».

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Soddisfatto del nuovo acquisto anche il coach della Golem Palmi, Pasqualino Giangrossi, che presenta così Bryan Kennedy: «E’ un atleta giovane con una grande voglia di fare bene. Abituata all’esperienza del College anche per lei sarà una grande sfide misurarsi con la nostra realtà ma sono sicuro che potrà fare molto bene. Servirà un periodo di ambientamento, ma giusto per fare per capire la sua determinazione posso dire che si sta già allenando con grande carica ed ha cominciato a studiare l’italiano. Non vuole lasciare niente al caso».

Giangrossi presenta quindi le caratteristiche tecniche di Bryan Kennedy: «E’ un’atleta forte fisicamente con tutte le caratteristiche per imporsi nel nostro campionato. E’ una giocatrice che predilige la giocata molto spinta, e che ha tutte le carte in regola per essere la sorpresa del prossimo campionato. Sono sicuro che sarà davvero molto interessante vederla all’opera».