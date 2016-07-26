Golem Palmi lavora per la costruzione della nuova rosa

Dopo la certezza, mai venuta meno, della partecipazione al prossimo campionato di A2 la Golem Software Palmi prosegue con la costruzione della nuova rosa in vista della prossima importante stagione. La società calabrese, alla sua seconda esperienza consecutiva in serie A2, nella giornata di oggi ha ufficializzato la conferma della schiacciatrice e opposto Giovanna Tomaselli che si è ben comportata nella passata stagione e che farà parte del nuovo roster per la stagione agonistica 2016/17.

«Giovanna – ha evidenziato il direttore sportivo Pierangelo Cannatà – lo scorso anno ha fatto bene, seppur in alcune fasi della stagione non è stata utilizzata tanto. È stata però determinante ogni qual volta è stata chiamata in causa dimostrandosi all’altezza della situazione nonostante fosse all’esordio a questi livelli. Sia se mandata nel rettangolo di gioco nel sestetto iniziale che a partita in corso ha sempre messo in campo prestazioni positive. Avrebbe meritato, a mio modesto parere, più spazio. Con lei in campo da titolare e con Moretti e Speranza ferme ai box sono state portate a casa tre vittorie consecutive coincise con il cambio di allenatore. Da quel momento in poi è arrivato per lei poco spazio, anzi pochissimo e me ne rammarico».

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La fiducia della società Golem Palmi nei suoi confronti è massima tanto che l’atleta siciliana è stata confermata in rosa con grande soddisfazione e proseguirà così a vestire i colori della squadra di Palmi. «Giovanna Tomaselli – ha proseguito Cannatà – è arrivata da noi dalla B2, grazie all’ottima intuizione del nostro presidente Massimo Salvago che, come notorio a tutto il mondo pallavolistico, si riconferma grande esperto di volley. Ancora una volta – chiosa il Direttore sportivo della Golem – una scommessa vinta, se scommessa può essere chiamata, da parte di Salvago».