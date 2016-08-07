Golem software Palmi: riconfermata Francesca Moretti

«Sono orgogliosa di questa riconferma e della fiducia rinnovatami dal presidente Massimo Salvago e da tutta la società».

La conferma per la prossima stagione

Continuerà anche nel corso della prossima stagione agonistica l’avventura di Francesca Moretti con la Golem Software Palmi.

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«Con immensa felicità – prosegue Francesca Moretti – sarò nuovamente a disposizione del mister Giangrossi un tecnico e una persona che ammiro profondamente e con il quale ho già avuto modo di lavorare».

Le atlete riconfermate e la carriera

Francesca Moretti chiude il cerchio delle atlete riconfermate della scorsa stagione (dopo Geraldina Quiligotti e Alice Barbagallo, entrambe nel ruolo di libero, la schiacciatrice Giovanna Tomaselli e la centrale Ludovica Guidi) e trasmette tanto entusiasmo in vista del prossimo campionato.

La schiacciatrice di Viterbo non vede l’ora di rimettersi a lavorare tra le fila della Golem Software Palmi tracciando quello che potrà essere il percorso in vista del prossimo torneo di serie A2: «Le componenti che ho appena elencato e l’affetto ricevuto dalla città di Palmi mi hanno portato ad accettare questa nuova sfida ponendomi nuovi ed ambiziosi obiettivi con l’auspicio di dare e avere importanti soddisfazioni personali e di squadra nel corso della prossima stagione che dovrà vedere la nostra squadra tra le protagoniste del campionato».

Una conferma importante quella di Francesca Moretti in casa Golem Palmi, per una atleta che ha nel suo curriculum tanta esperienza che tornerà utile nel corso del prossimo campionato: nella stagione 2013/2014 è protagonista tra le fila della Riso Scotti Pavia in serie A2, l’anno prima è in Calabria a sostenere la causa del Volley Soverato, quindi gli anni trascorsi con il Rota Volley Mercato San Severino, sempre in serie A2, e le due importanti stagioni in serie A1 con la Florens Castellana Grotte.

Con la conferma della Moretti va oramai completandosi il roster della Golem Volley Palmi con la dirigenza della compagine calabrese che è in attesa di ufficializzare gli ultimi tasselli prima di dare il via al ritiro pre-campionato che prenderà il via nell’ultima decade del mese di agosto.

«Francesca – il commento del Direttore Sportivo Pierangelo Cannatà – saprà mettere a disposizione della squadra la sua lunga esperienza nella categoria. Contiamo tanto su di lei, sappiamo cosa può dare e siamo sicuri che farà ancora meglio della passata stagione dove peraltro si è comportata benissimo. Con la sua riconferma abbiamo chiuso con il reparto attaccanti. Siamo certi di aver messo a disposizione di coach Giangrossi un’ottima batteria di giocatrici con parecchi centimetri e soprattutto con le qualità giuste per poter mettere a terra tanti palloni».