City Now

Altre Sezioni

logo community

Niente pubblicità.
Nessun tracciamento.

ABBONATI ACCEDI
In Evidenza

Golem Volley Palmi, sabato la presentazione

Sabato 1 ottobre alle 11,30 a Palazzo San Nicola l'incontro con atlete, staff tecnico e autorità per la stagione in Serie A

26 Settembre 2016 - 10:21 | di Vincenzo Comi

Golem Volley Palmi, squadra che sarà presentata il 1 ottobre a Palmi

Si terrà sabato 1 ottobre alle ore 11,30 presso la sala consiliare del Comune di Palmi la presentazione ufficiale della Golem Volley Palmi.

Un avvenimento importante per squadra e città che dopo la prima storica partecipazione al Campionato Nazionale di Serie A2 dello scorso anno, sono adesso chiamate a confermarsi e migliorarsi misurandosi con la prestigiosa vetrina della Serie A.

La Dirigenza della Golem Volley Palmi è lieta di invitarVi all’incontro che si terrà sabato 1 ottobre a Palazzo “San Nicola”, cui prenderanno parte le atlete, lo staff tecnico e le autorità.

Iscriviti al nostro Canale Whatsapp per restare sempre aggiornato con le ultime notizie

Palmi Volley
Segui CityNow su Google
Preferiti Discover News

Non hai ancora scaricato
la nuova App di CityNow?