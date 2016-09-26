Golem Volley Palmi, sabato la presentazione
Sabato 1 ottobre alle 11,30 a Palazzo San Nicola l'incontro con atlete, staff tecnico e autorità per la stagione in Serie A
26 Settembre 2016 - 10:21 | di Vincenzo Comi
Si terrà sabato 1 ottobre alle ore 11,30 presso la sala consiliare del Comune di Palmi la presentazione ufficiale della Golem Volley Palmi.
Un avvenimento importante per squadra e città che dopo la prima storica partecipazione al Campionato Nazionale di Serie A2 dello scorso anno, sono adesso chiamate a confermarsi e migliorarsi misurandosi con la prestigiosa vetrina della Serie A.
La Dirigenza della Golem Volley Palmi è lieta di invitarVi all’incontro che si terrà sabato 1 ottobre a Palazzo “San Nicola”, cui prenderanno parte le atlete, lo staff tecnico e le autorità.
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