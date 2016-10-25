Il Gran Galà d’Apertura della Stagione di Incontriamoci Sempre

Sabato 5 Novembre 2016 alle ore 18,30, l’associazione Incontriamoci Sempre per il Volontariato inaugurerà la sala museo “Il Ferroviere”, un elegante salone all’interno della Stazione Ferroviaria di S.Caterina, il cui nuovo look è ispirato al film capolavoro di Pietro Germi del 1956.

Da tempo, la stazione, sede dell’associazione è diventato uno dei salotti più importanti della città e della Regione. Le stesse Ferrovie dello Stato vanno fieri della gestione e cura della struttura da parte dell’Associazione, nonché dell’aspetto organizzativo legato agli eventi culturali, numerosissimi durante l’intera stagione.

Il calendario degli eventi e gli ospiti della serata

Giorno 5 Novembre verrà, inoltre, presentato il Calendario Ufficiale degli eventi sociali, culturali e di volontariato per la prossima stagione invernale e primaverile, con la presenza di una graditissima ospite, la speaker di Radio Capital, Mary Cacciola.

Assieme a lei, condurrà la serata il noto presentatore calabrese Marco Mauro.

Le attività in programma nella stagione

Tra le varie attività, saranno presentate in praticolare: la Rassegna Calabria d`Autore, punta di diamante della programmazione, con la direzione artistica di Antonio Calabrò, il Corso “Tarantelle del Sud: tarantella, pizzica, tammurriata” con la direzione artistica di Giovanna Scarfò, “Arte in Stazione”, una serie di mostre in cui pittori ,scultori e fotografi si alterneranno, con la direzione artistica di Alessandro Allegra, autore, tra l’altro della sala museo “Il Ferroviere”.

on l’occasione, verrà presentato il viaggio in Musica domenicale realizzato in collaborazione con Dialtenica ed Elca Sound, sotto la guida artistica di Natale Centofanti. Proprio le domeniche saranno teatro, oltre che della musica e dell’arte, della degustazione dei migliori vini calabresi, a cura dell’Onav. Verranno inoltre presentate le iniziative promosse da Equosud, che ci condurranno nella rete di economia solidale e gli interessantissimi corsi dedicati alle tecniche ed alla dimostrazione pratica della “Disostruzione delle vie Aeree” a cura di Mirella Coniglio ed Enzo Ieracitano.

L’appuntamento, quindi, è per Sabato 5 Novembre, alle ore 18,30, presso i locali della stazione FS di S.Caterina (RC) per la grande festa di Incontriamoci Sempre per il Volontariato, in cui tanti soci, amici, artisti ed istituzioni ci onoreranno della loro presenza.

Il Direttivo

Strati, Mauro, Coniglio, Cotrupi, Russo