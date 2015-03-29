Grande attesa per Loredana Bertè al teatro Rendano di Cosenza

M. Carmela Di Marte – Cresce l’attesa a Cosenza per l’imminente concerto di Loredana Bertè del prossimo 16 aprile nella magica cornice del Teatro Rendano, il tempio della cultura e dello spettacolo del capoluogo silano. Già venduti, infatti, metà dei biglietti disponibili. Reduce dal successo e dai numerosi sold out del Tour “Bandabertè 1974-2014”, che ha celebrato con una strepitosa sequenza di sold out i suoi 40 anni di carriera, Loredana Bertè è prontissima a tornare nella sua regione d’origine, dove lo scorso anno è stata accolta trionfalmente sia al Cilea di Reggio sia al Politeama di Catanzaro.

Il concerto e la scaletta

In oltre due ore di concerto, in cui la Bertè è accompagnata dalla sua nuova banda di grandi musicisti e dalla special guest Aida Cooper, troveranno spazio i brani storici e immancabili della carriera di Loredana, da “Sei bellissima” a “Non sono una signora”, “Il mare d’inverno”, “Dedicato”, da “E la luna bussò” a tutti gli altri che hanno segnato alcune delle pagine più originali e indimenticabili della musica e del costume italiano.

La scaletta sarà anche impreziosita dai personali omaggi di Loredana a due cari amici e colleghi da poco scomparsi, Mango e Pino Daniele: il concerto si apre con “Re”, scritta da Mango per Loredana per il Sanremo 1986 e, nel corso della serata, Loredana renderà omaggio al carissimo amico Pino Daniele, interpretando due canzoni che il cantautore ha composto per lei. Lo spettacolo sarà l’occasione di rivedere dal vivo la grinta e l’irriverente personalità della Bertè, ancora autentica regina della scena. Basterà la sua presenza per trasformare il Rendano in una vera location rock. Intanto, proprio in questi giorni, in attesa del nuovo segretissimo lavoro discografico al quale sta lavorando, e che vanterà importanti collaborazioni con molti prestigiosi colleghi, la Bertè dovrebbe fare il suo esordio come giudice nella nuova serie di “Amici” di Maria De Filippi. Anche al Rendano, la Bertè sarà circondata da un’imponente scenografia, con grandi schermi su cui scorreranno, brano dopo brano, le emozionanti immagini della sua carriera e della sua vita, comprese le immagini di alcuni commoventi momenti con la sorella Mia Martini alla quale dedica puntualmente un angolo del concerto. L’evento fa parte della 29ma edizione di “Fatti di Musica Radio Juke Box”, la rassegna del miglior live d’autore ideata e diretta da Ruggero Pegna ed ha il Patrocinio del Comune di Cosenza. Per il grande ritorno di Loredana Bertè del 16 aprile al Teatro Rendano i biglietti sono in vendita a Cosenza presso Inprimafila (via Alimena n. 4, tel. 0984795699) e in tutti i punti Ticketone. Per informazioni sono disponibili lo 0968441888 e il sito www.ruggeropegna.it.