Sabato scorso nella suggestiva cornice del ristorante Novecento nel centro storico di Lamezia, la proprietaria del locale ha voluto rendere omaggio e festeggiare privatamente I venti anni di straordinari successi nazionali e internazionali dello stilista di alta moda Anton Giulio Grande che ha portato con se una delle sue storiche testimonial e amiche di sempre la bellissima attrice Anna Falchi che per l’occasione era fasciata in un abito nero ricamato con strascico di plisse nero corredato da uno scialle in pizzo con frange annodate a mano.

Tra cena gourmet e fiumi di champagne con tanto di torta a piani e venti candeline rosse spente dallo stilista e da Anna Falchi che si è concessa a flash e interviste affermando di amare questo genio della moda e che da sempre ama vestire e frequentare. Si è svolto un evento bellissimo glamour e mondano nella città di origine dell’amatissimo e popolare stilista ,gli ospiti presenti entusiasti.

Tutta la stampa era presente insieme alle tre donne parlamentari amiche dello stilista: Ferro, Lo Moro e d’Ippolito. Grande soddisfazione di Grande che è notorio il suo amore per la città.