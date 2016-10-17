Grande partecipazione alla presentazione del percorso di Tangoterapia di gruppo

È stato molto partecipato l’evento che ha visto in programma la presentazione del percorso di Tangoterapia di Gruppo che si è svolto mercoledì 12 ottobre presso il Centro clinico di Formazione e Ricerca Dell’Istituto per lo Studio delle Psicoterapie di Reggio Calabria.

Nella sala gremita di pubblico l’equipe composta dal Dott. Giandomenico Chirico, dalla Dott.ssa Nadia Carbone, da Umberto Anoldo, e dalla Dott.ssa Concetta Condello, ha esposto tutti i particolari che illustrano come il percorso verrà espletato nel corso dell’anno e come si intende coniugare gli aspetti tecnici del ballo del Tango con la psicoterapia di gruppo ad approccio breve strategico.

Che cos’è la Tangoterapia

Il tango è dialogo, è comunicazione immediata fra due corpi; è una danza che si trasforma in un’istanza estetica, diagnostica e terapeutica.

Vista la particolarità di questo ballo nasce quindi la Tangoterapia intesa come una risorsa terapeutica , un percorso di osservazione, esplorazione e sperimentazione delle potenzialità offerte da questa danza al fine di acquisire la consapevolezza di sè nel contatto con l’altro.

La musica del tango e l’assetto di gruppo proposto, attraverso l’approccio della PsicoTangoTerapia, favoriranno così l’analisi e l’esplorazione di elementi quali l’incontro con la propria corporeità e con quella dell’altro, la consapevolezza di sè, la capacità di guidare e affidarsi, il senso dell’abbandono attraverso l’abbraccio.

Gli obiettivi del percorso

Gli obiettivi del gruppo di TangoTerapia sono strutturati e suddivisi per fasi specifiche all’interno delle quali l’individuo viene sempre considerato nella sua totalità bio-psico-sociale.

Durante la prima fase si prevede che la persona, attraverso alcuni esercizi mutuati dal tango, acquisisca una maggiore conoscenza di sé attraverso un lavoro individuale di percezione corporea. Nello specifico, gli obiettivi previsti si strutturano sul potenziamento dell’energia psicofisica, sul miglioramento delle capacità propriocettive, sull’intervento diretto alle rigidità corporee ed emozionali al fine di innescare un cambiamento che favorisca un’espressione più autentica della persona coinvolta.

Tali acquisizioni iniziali vengono in un secondo momento integrate con un lavoro che passa dal livello individuale a quello di coppia e di gruppo. Gli obiettivi da raggiungere nella seconda fase riguardano cosi: l’incremento del senso di autostima ed autoefficacia personale, il riconoscimento di sè e dell’altro come altro da sè, l’aumento della fiducia, la gestione del ruolo personale, l’analisi del conflitto.

Ogni fase prevede inoltre un lavoro clinico di psicoterapia di gruppo che costituisce la base e la risorsa attraverso cui affrontare le sessioni di tangoterapia; tale approccio è inteso sia come elemento di analisi e contenimento sia come condivisione del processo di crescita esperienziale.

Il tema proposto ha suscitato curiosità e stimolazioni particolari nella platea, che ha interagito direttamente con l’equipe ponendo domande e partecipando attivamente alla presentazione.

Quando inizia il percorso e come informarsi

Il percorso vedrà il suo inizio Sabato 22 Ottobre 2016. Per chi volesse ulteriori informazioni può scrivere ai seguenti indirizzi e-mail: giando.chirico@gmai.com oppure nadiacarbone@hotmail.it . E’ anche possibile telefonare al numero 3475839232.

Inoltre, in occasione dell’iniziativa “Ottobre mese del benessere psicologico”, portata avanti da PLP Calabria (Psicologi liberi professionisti), vi sarà un Workshop Esperienziale sulla Tangoterapia Mercoledì 19 Ottobre 2016 alle ore 17:30 presso il Centro clinico di Ricerca e Formazione dell’Istituto per lo Studio delle Psicoterapie di Reggio Calabria, Corso Garibaldi n° 468 (Galleria Zaffino II Piano), condotto dal Dott. Chirico e dalla Dott.ssa Carbone con la partecipazione di Umberto Anoldo e della Dott.ssa Condello. Il workshop verrà suddiviso in due parti: una lezione frontale dove saranno espletate le teorie fondanti la disciplina della Tangoterapia ed una prettamente esperienziale dove si avrà la possibilità di vivere direttamente l’applicazione pratica di tali teorie.