di Federica Campolo – L’associazione culturale “Teatro Libero reggino” arriva al Teatro Cilea trascinando il pubblico, tra risate e riflessioni, all’interno delle vicende familiari di casa Cupiello. La rappresentazione teatrale del capolavoro del grande Eduardo De Filippo, “Natale in casa Cupiello”, portata in scena dalla compagnia amatoriale venerdì 29 dicembre, è stata patrocinata dall’Amministrazione Comunale e dalla Città Metropolitana di Reggio Calabria.

La regia e la versione integrale

La regia di Pasquale Cuzzocrea ha messo in scena la versione integrale della commedia natalizia in tre atti, recitata interamente in lingua napoletana. Tra le mura di casa Cupiello, il capofamiglia Lucariello deve fare i conti con le dinamiche domestiche innescate dai dispetti e dai vizi del figlio Tommasino, dalla condotta della figlia Ninuccia e dall’atteggiamento della moglie Concetta, poco attenta alle richieste del marito e alle reali esigenze dei figli.

A completare il tragicomico quadretto familiare, lo zio Pasqualino, vittima scaltra e altrettanto truffaldina del nipote Tommasino, che non perde occasione per tutelare i propri interessi e le proprie comodità, anche a discapito dell’economia familiare. A fare le spese di tanto egoismo sarà proprio il buon Lucariello, protagonista della storia e simbolo di valori positivi.

Luca Cupiello e il presepe

Uomo semplice e onesto, dai modi pacati e dall’animo genuino, Luca Cupiello è legato ai valori familiari e della tradizione; per questo ogni anno si dedica, con passione e dedizione, alla realizzazione del suo amato presepe, reverente omaggio alla memoria paterna, ma per nulla compreso dalla moglie e dai figli.

Il capofamiglia, simbolo di innocenza e purezza, è l’unico capace, ogni anno, di meravigliarsi di fronte alla bellezza del presepio. Simbolo natalizio molto caro alla tradizione napoletana, esso rappresenta molto più della semplice scena della natività: è infatti espressione di un mondo in cui regnano la pace e la concordia, riflesso artistico del messaggio del Messia, nato in una grotta per tracciare, sulla terra, il sentiero per il paradiso. Un percorso illuminato dai valori della Carità e dell’Umiltà, rappresentati dalla povertà dei tanti personaggi che si recano in visita al Santo Bambino.

“Natale in casa Cupiello” è una tragicommedia familiare in cui all’ilarità delle circostanze segue l’amarezza delle considerazioni che la penna di De Filippo ha sapientemente consegnato al pubblico di ogni generazione. La bravura degli attori reggini è stata particolarmente apprezzata dagli spettatori presenti che ne hanno colto la passione e l’impegno. Applausi doverosi per Franco Giordano, attore protagonista che, nei panni di Luca Cupiello, ha regalato momenti di divertimento e raffinato umorismo.

Il cast e gli applausi del pubblico

Lauti consensi anche per Lilly Cuzzocrea nei panni di Concetta, Lucio Maria Giordano nel ruolo di Tommasino e Maria Teresa Tropiano che ha interpretato Ninuccia, primogenita di casa Cupiello.

Il cast, completato dalla presenza di Nicola Alicante (Nicola Percuoco), Pepè Marino (Pasqualino), Michele Foti ( Vittorio Elia), Lillo Urnera (Raffaele), Pasquale Cuzzocrea (il dottore), Maria Rita Naimo (Carmela), Olga Pastorelli (Maria Iuliano), Luigi Pastorelli (Franco Bucarelli), Lucia Lentini (Rita), Angela Pannuti (Maria), Domenico Laurendi (Alberto), ha offerto agli spettatori la possibilità di interrogarsi sulle dimensioni di due mondi tanto vicini quanto contrastanti: l’universo degli equilibri familiari, faticosi da costruire e da mantenere, e il paradiso spirituale che, nel presepe, trova la sua più sublime collocazione.