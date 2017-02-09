Grande successo per il concerto del Trio Bobo al Super – FOTO

Esilarante, coinvolgente e intensa. La musica del Trio Bobo a Reggio Calabria torna, dopo dieci anni, a trascinare sotto il palco centinaia di persone. In tour per promuovere il loro ultimo album “Pepper Games” il Trio Bobo, la cui formazione inizialmente è stata vissuta come una sorta di “costola” di Elio e le storie tese, proprio per la presenza di Faso e Christian Meyer, ossatura ritmica della band milanese, trova insieme al terzo componente, Alessio Menconi, una identità oramai riconoscibilissima e che in molti stimano, apprezzano e attendono.

Il nuovo album Pepper Games

Un nuovo lavoro tanto atteso che, come spiegano i “Bobi” è un “album realizzato lentamente, come il pane buono che deve lievitare con il lievito madre, con grande dedizione e amore in tutte le sue fasi”.

Così, grazie alla rassegna “Super art Live” curata dall’associazione “Mediterranea”, Reggio Calabria, i numerosi ospiti del Super, hanno potuto godere di un sound esplosivo e sorprendente con sfumature ritmiche che ripercorrono, miscelandole, note inconfondibilmente di matrice jazz, contaminate dal progressive rock e sonorità afro-brasiliane. Con una sola parola “uniche”.

Così come unico e sui generis è il rapporto che si crea tra musicisti e pubblico. Complici le gag tra i “Bobi”, che in quindici anni di intensa attività live hanno saputo trasformare la sintonia in intrattenimento e coinvolgimento del pubblico divenuto, oramai, peculiarmente protagonista dei loro concerti.

La rassegna Super art Live

Così, semplicemente con una chitarra, un basso e una batteria, la prima del “Super art live” regala ricordi anche nostalgici che certamente non mancheranno di contraddistinguere tutta la rassegna culturale che renderà l’arte protagonista delle serate reggine fino a maggio.