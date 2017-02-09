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Grande successo per il concerto del Trio Bobo al Super – FOTO

Il trio con Faso e Christian Meyer torna a Reggio dopo dieci anni con l'album Pepper Games: la prima serata del Super art Live

09 Febbraio 2017 - 18:25 | di Redazione

Concerto del Trio Bobo a Reggio Calabria

Esilarante, coinvolgente e intensa. La musica del Trio Bobo a Reggio Calabria torna, dopo dieci anni, a trascinare sotto il palco centinaia di persone. In tour per promuovere il loro ultimo album “Pepper Games” il Trio Bobo, la cui formazione inizialmente è stata vissuta come una sorta di “costola” di Elio e le storie tese, proprio per la presenza di Faso e Christian Meyer, ossatura ritmica della band milanese, trova insieme al terzo componente, Alessio Menconi, una identità oramai riconoscibilissima e che in molti stimano, apprezzano e attendono.

Il nuovo album Pepper Games

Un nuovo lavoro tanto atteso che, come spiegano i “Bobi” è un “album realizzato lentamente, come il pane buono che deve lievitare con il lievito madre, con grande dedizione e amore in tutte le sue fasi”.
Così, grazie alla rassegna “Super art Live” curata dall’associazione “Mediterranea”, Reggio Calabria, i numerosi ospiti del Super, hanno potuto godere di un sound esplosivo e sorprendente con sfumature ritmiche che ripercorrono, miscelandole, note inconfondibilmente di matrice jazz, contaminate dal progressive rock e sonorità afro-brasiliane. Con una sola parola “uniche”.

Così come unico e sui generis è il rapporto che si crea tra musicisti e pubblico. Complici le gag tra i “Bobi”, che in quindici anni di intensa attività live hanno saputo trasformare la sintonia in intrattenimento e coinvolgimento del pubblico divenuto, oramai, peculiarmente protagonista dei loro concerti.

La rassegna Super art Live

Così, semplicemente con una chitarra, un basso e una batteria, la prima del “Super art live” regala ricordi anche nostalgici che certamente non mancheranno di contraddistinguere tutta la rassegna culturale che renderà l’arte protagonista delle serate reggine fino a maggio.

Concerto del Trio Bobo al Super di Reggio Calabria (1)
Concerto del Trio Bobo al Super di Reggio Calabria (2)
Concerto del Trio Bobo al Super di Reggio Calabria (3)
Concerto del Trio Bobo al Super di Reggio Calabria (4)

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