Grande successo per il corso di lingua calabro – greca

Un successo inaspettato ma sperato quello del corso di lingua calabro – greca “Mathènnome tin Glossa Grèka tis Kalavria/Impariamo la Lingua Greca di Calabria”, organizzato da “Accademia del Tempo Libero” e “Apodiafazzi”.

Si è già tenuta la prima lezione che ha registrato un’ampia partecipazione, circa 50 i corsisti che hanno deciso di approfondire la conoscenza di questa affascinante lingua che affonda le sue radici in un antichissimo passato.

Le associazioni organizzatrici e gli obiettivi

Grande la soddisfazione dei Presidenti delle due associazioni Silvana Velonà e Carmelo Giuseppe Nucera che hanno aperto i lavori porgendo il primo saluto ai partecipanti e introdotto gli interessanti appuntamenti connessi al corso che si concluderà nel mese di maggio 2017.

Voglia di conoscere la lingua, dunque, ma non solo. Anche di fare un tuffo nel passato attraverso le usanze, la storia, la musica il territorio, le tradizioni, la spiritualità, i Codici Greci, i prodotti identitari, di questa incredibile civiltà, sulle cui orme oggi noi camminiamo.

Cosa prevede il programma del corso

Perché il corso racchiuderà tutto questo e tanto altro: oltre a fornire la conoscenza dei primi rudimenti della lingua e della cultura Greco/Calabra rafforzerà la consapevolezza delle proprie radici; la capacità di comprendere e produrre testi e conversazioni elementari nella lingua Greco/Calabra e offrirà una visione a 360 gradi sulla cultura grecanica, anche attraverso gli interventi di illustri ospiti ed esperti di ogni campo che intramezzeranno le lezioni dei professori.

La conoscenza dei Comuni di cultura Greco/Calabra verrà, inoltre, approfondita attraverso visite guidate in area grecanica, che culmineranno in un viaggio finale in Grecia. Al termine del corso, verrà estratto un partecipante che potrà partire gratuitamente per lo stage in Grecia. L’ampia partecipazione e il sentito coinvolgimento rappresentano un segnale tangibile della volontà, da parte dei cittadini, di conoscere in modo più approfondito le proprie radici e di conservare le tradizioni di un popolo antichissimo, che rischiano il definitivo oblio e le associazioni Accademia del Tempo Libero e Apodiafazzi hanno ben interpretato questa esigenza offrendo uno strumento prezioso che va a beneficio non solo ai partecipanti ma all’intero territorio.

La prima lezione e il prossimo appuntamento

E grande interesse hanno suscitato le prime due ore di lezione tenute dal professor Filippo Violi e dalle dottoresse Teresa Pietropaolo e Elisabetta Nucera, che hanno visto un’attiva partecipazione da parte dei corsisti che hanno animatamente interagito con i professori. Il prossimo appuntamento è fissato per mercoledì 26, giornata che si aprirà con una lezione speciale, la Lectio Magistralis dello storico professor Pasquale Amato sul tema: REGHION Prima Polis della Calabria.

La domanda di partecipazione è scaricabile sui siti internet delle due associazioni (sezione modulistica) e disponibile presso la sede dell’Accademia. MATHENNOME TIN GLOSSA GREKA TIS K ALAVRIA(IMPARIAMO LA LINGUA GRECA DI CALABRIA) Corso di 50 ore, 25 lezioni di due ore. La giornata fissa è il Mercoledi.

Il calendario delle lezioni

Inizio: Mercoledi 19 ottobre – Fine: 24 maggio

Ottobre: 19 26 (2 lezioni)

Novembre: 9 16 23 (3 lezioni)

Dicembre: 7 14 (2 lezioni)

Gennaio: 11 18 25 (3 lezioni)

Febbraio: 1 8 15 22 (4 lezioni)

Marzo: 1 8 15 22 (4 lezioni)

Aprile: 5 12 19 (3 lezioni)

Maggio: 3 10 17 24 (4 lezioni)