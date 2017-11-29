Pubblico delle grandi occasioni al Teatro Zanotti Bianco di Reggio Calabria per il concerto di presentazione di “CALANCHI”, il nuovo lavoro discografico di Mimmo Cavallaro. Trainato dal singolo “Europa che Danza”, già presentato al concerto del 1 Maggio 2017 a piazza San Giovanni a Roma, “Calanchi” è il culmine di una maturazione artistica che vede l’artista proporre pensieri, luoghi, immagini, profumi ed emozioni di Calabria attraverso la musica.

Ogni brano del nuovo CD è una storia magistralmente raccontata da Mimmo, insieme ai suoi musicisti, attraverso le parole prima e la musica dopo, fino a coinvolgere il pubblico in danze scatenate con i grandi classici del suo repertorio.

Doverosi i ringraziamenti, a fine concerto, da parte dell’Artista all’Amministrazione Comunale di Reggio Calabria, che col patrocinio morale e l’accoglienza presso la Sala del Presidente del Consiglio Comunale Demetrio Delfino per la conferenza stampa di presentazione, ha dato un grande contributo alla riuscita della serata, alla nostra Associazione, Incontriamoci Sempre, a Tony Canto e Alfredo Verdini, all’Accademia del Tempo Libero e ad APAR, Associazione Pasticceri Artigiani Reggini, che ha curato il rinfresco dolce con le meravigliose torte al Bergamotto di Reggio Calabria.

Di seguito la lista dei brani eseguiti:

All’Arvanari

Chiovi

Da Crotone a Caulonia

Calanchi e Criti

Stilla Lucenti

Alla Marina

Dassati Cullari

Arzati Bella

Europa che Danza

Tarantella Nova

Cugnu di Trona

Hjuri di Hjumari

Cioparella

Cantu di Lu Marinaru

Santu Roccu

Comu si Gira

Passa Lu Mari