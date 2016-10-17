Grande successo per le Domeniche gourmet – FOTO

Ideate dall’eclettica Farmacista/Sommelier Giovanna Pizzi (www.peccatidigola.info), “Le Domeniche Gourmet” sono delle passeggiate in giro per la Calabria alla scoperta del territorio, della cucina e delle specialità enogastronomiche di questa terra sconosciuta ai molti.

Domenica 16 ottobre si è tenuta la prima di queste domeniche, che prevede altri appuntamenti,sempre domenicali, nel mese di novembre e di dicembre.

Giovanna, referente per la Calabria della scuola di cucina Peccati di Gola, sommelier AIS e appassionata cultrice di enogastronomia, ci racconta di questa sua nuova idea: “Ogni singolo tour – racconta la Pizzi – prevede una visita in una azienda di eccellenza, un corso di degustazione specifico e un pranzo in un ristorante selezionato e per questa prima domenica la destinazione è stata la Piana di Gioia Tauro con la visita dell’Azienda Agricola Maria Eleonora Acton di Leporano e subito dopo il Corso di degustazione dell’olio ExtraVergine tenuto dal dott. Antonio Giuseppe Lauro“.

Il pranzo a Villa Rossi Dimora Storica

Un tour di cultura, che si è concluso ieri con il pranzo dello chef Nino Rossi alla “Villa Rossi Dimora Storica” (), immersa negli uliveti della campagna di Santa Cristina d’Aspromonte (RC), località Calabretto, all’interno di un borgo rurale con una vista di eccezione che la rende una location unica ed esclusiva.

Il pranzo che ha deliziato gli ospiti è stato così composto:

Aperitivi: da mangiare con le mani (Rocher di coda e cipolla; Fritturine della tradizione) e al cucchiaio (Zuppetta di pane di segale con pomodoro confit, ricotta al forno e granita di sedano).

Antipasto: Battuta al coltello di podolica su cracker soffiato, mousse di caciocavallo di Ciminà e misticanza amara.

Primo: Mezzi paccheri con acqua di prezzemolo, guanciale aspromontano, pomodorino semi dry e profumo di limone.

Secondo: Pancia di maialino con purè affumicato e giardiniera di microverdure.

Dolce: Cremoso al cioccolato Guanaja Valrhona con olive leccine, pane, olio e gelato al fiordilatte

I prossimi appuntamenti

Le “Domeniche gourmet” non finiscono qui: sono,infatti,previsti due appuntamenti, uno nel mese di novembre e un altro nel mese di dicembre!

Per info: Giovanna Pizzi 3388192220