Domeniche Gourmet in visita all’azienda vinicola Statti e al Casale Country

Il 13 novembre seconda tappa delle Domeniche Gourmet nel Lametino: visita all'azienda vinicola Statti, corso di degustazione e pranzo al Casale Country

Dopo il successo del primo appuntamento delle “Domeniche gourmet”, torna a grande richiesta il secondo evento, domani 13 novembre.

Ideate dall’eclettica Farmacista/Sommelier Giovanna Pizzi, referente per la Calabria della scuola di cucina Peccati di Gola (www.peccatidigola.info), sommelier AIS e appassionata cultrice di enogastronomia, “Le Domeniche Gourmet” sono delle passeggiate in giro per la Calabria alla scoperta del territorio, della cucina e delle specialità enogastronomiche di questa terra

che spesso non conosciamo.

Ogni singolo tour prevede una visita in una azienda di eccellenza, un corso di degustazione specifico e un pranzo in un ristorante selezionato.

La seconda domenica ha come destinazione il Lametino con:

Visita dell’ Azienda Vinicola “Statti” www.statti.com

Corso di avvicinamento alla degustazione del vino tenuto da MariaRosaria Romano

Pranzo al “Casale Country” di Giuseppe Serra



PROGRAMMA DELLA DOMENICA

ore 09:30

Partenza* da Reggio Calabria

ore 10:45

Visita dell’Azienda Statti

ore 12:30

Corso di degustazione del vino tenuto da MariaRosaria Romano

ore 13:30

Pranzo al “Casale Country” di Giuseppe Serra

*È previsto il tour con un pullman turistico al costo di € 10,00 a persona

per un numero minimo di 30 adesioni.

COSTO DELL’EVENTO € 55,00 (esclusa l’opzione con pullmann)

Per info: Giovanna Pizzi 338 8192220