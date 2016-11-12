Domeniche Gourmet in visita all’azienda vinicola Statti e al Casale Country
Il 13 novembre seconda tappa delle Domeniche Gourmet nel Lametino: visita all'azienda vinicola Statti, corso di degustazione e pranzo al Casale Country
12 Novembre 2016 - 17:10 | di Redazione
Dopo il successo del primo appuntamento delle “Domeniche gourmet”, torna a grande richiesta il secondo evento, domani 13 novembre.
Ideate dall’eclettica Farmacista/Sommelier Giovanna Pizzi, referente per la Calabria della scuola di cucina Peccati di Gola (www.peccatidigola.info), sommelier AIS e appassionata cultrice di enogastronomia, “Le Domeniche Gourmet” sono delle passeggiate in giro per la Calabria alla scoperta del territorio, della cucina e delle specialità enogastronomiche di questa terra
che spesso non conosciamo.
Ogni singolo tour prevede una visita in una azienda di eccellenza, un corso di degustazione specifico e un pranzo in un ristorante selezionato.
La seconda domenica ha come destinazione il Lametino con:
- Visita dell’ Azienda Vinicola “Statti” www.statti.com
- Corso di avvicinamento alla degustazione del vino tenuto da MariaRosaria Romano
- Pranzo al “Casale Country” di Giuseppe Serra
PROGRAMMA DELLA DOMENICA
ore 09:30
Partenza* da Reggio Calabria
ore 10:45
Visita dell’Azienda Statti
ore 12:30
Corso di degustazione del vino tenuto da MariaRosaria Romano
ore 13:30
Pranzo al “Casale Country” di Giuseppe Serra
*È previsto il tour con un pullman turistico al costo di € 10,00 a persona
per un numero minimo di 30 adesioni.
COSTO DELL’EVENTO € 55,00 (esclusa l’opzione con pullmann)
Per info: Giovanna Pizzi 338 8192220
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