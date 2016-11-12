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Domeniche Gourmet in visita all’azienda vinicola Statti e al Casale Country

Il 13 novembre seconda tappa delle Domeniche Gourmet nel Lametino: visita all'azienda vinicola Statti, corso di degustazione e pranzo al Casale Country

12 Novembre 2016 - 17:10 | di Redazione

Abbinamento tra cibo e vino, tema delle Domeniche Gourmet

Dopo il successo del primo appuntamento delle “Domeniche gourmet”, torna a grande richiesta il secondo evento, domani 13 novembre.

Ideate dall’eclettica Farmacista/Sommelier Giovanna Pizzi, referente per la Calabria della scuola di cucina Peccati di Gola (www.peccatidigola.info), sommelier AIS e appassionata cultrice di enogastronomia, “Le Domeniche Gourmet” sono delle passeggiate in giro per la Calabria alla scoperta del territorio, della cucina e delle specialità enogastronomiche di questa terra
che spesso non conosciamo.

Ogni singolo tour prevede una visita in una azienda di eccellenza, un corso di degustazione specifico e un pranzo in un ristorante selezionato.

La seconda domenica ha come destinazione il Lametino con:

  • Visita dell’ Azienda Vinicola “Statti” www.statti.com
  • Corso di avvicinamento alla degustazione del vino tenuto da MariaRosaria Romano
  • Pranzo al “Casale Country” di Giuseppe Serra
Visita all'azienda vinicola Statti durante le Domeniche Gourmet
Partecipanti alle Domeniche Gourmet in Calabria

Pranzo al Casale Country durante le Domeniche Gourmet
PROGRAMMA DELLA DOMENICA
ore 09:30
Partenza* da Reggio Calabria
ore 10:45
Visita dell’Azienda Statti
ore 12:30
Corso di degustazione del vino tenuto da MariaRosaria Romano
ore 13:30
Pranzo al “Casale Country” di Giuseppe Serra

*È previsto il tour con un pullman turistico al costo di € 10,00 a persona
per un numero minimo di 30 adesioni.

COSTO DELL’EVENTO € 55,00 (esclusa l’opzione con pullmann)

Per info: Giovanna Pizzi 338 8192220

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