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Grande successo per Locri on Ice: atteso Mimmo Cavallaro

Migliaia di persone a Piazza dei Martiri per Locri on Ice: il 5 gennaio la serata Taranta on Ice con Mimmo Cavallaro

04 Gennaio 2017 - 13:46 | di Federica Geria

Mimmo Cavallaro, musicista atteso a Locri on Ice per la serata Taranta on Ice

Continua senza tentennamenti il cammino positivo di Locri on Ice, l’ormai nota e seguitissima manifestazione che accomuna grandi e bambini, pronti a raggiungere Piazza dei Martiri da tutta la Locride. Un continuo successo, che ha registrato il picco massimo nella notte tra il 31 dicembre e il primo gennaio, dove la piazza di Locri e tutte le vie adiacenti e limitrofe sono state prese letteralmente d’assalto da migliaia di persone che hanno scelto l’evento organizzato dall’Amministrazione locrese (insieme a Studio 54 Network), protrattosi poi fino a quasi le 8 del mattino.
Ma il calendario degli eventi non si è fermato a giorno 1 gennaio, bensì prevede altri appuntamenti di rilievo, fino al giorno della chiusura della manifestazione.
Giovedì 5 gennaio è previsto un doppio appuntamento che accomuna il Christmas Music e il Family Village, ossia “Taranta on Ice & Notte Magica”. Con inizio a partire dalle ore 19:00, ci saranno un susseguirsi di eventi negli eventi, con artisti di strada, live performance, musica dal vivo e tantissimo intrattenimento per bambini e per adulti. Un villaggio ricco di emozioni, di colori, di suoni. Sul palco di Piazza dei Martiri si esibiranno in alternanza i gruppi Hosteria di Giò e Rivoluzione Allegra, con la partecipazione straordinaria di Mimmo Cavallaro, che negli ultimi anni ha sempre fatto ballare a gennaio la piazza locrese.

A chiusura della serata il consueto dj set proposto dai migliori dj della zona, che faranno ballare tutti i più giovani sotto la grande copertura che garantisce sempre il massimo confort contro le eventuali intemperie.

Quindi una manifestazione unica nel suo genere che ribadisce negli anni il proprio successo, e raccoglie consensi sempre maggiori. Una manifestazione pensata per tutti e che rende Locri viva anche nei giorni delle festività natalizie, dandone un volto unico e magico.

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