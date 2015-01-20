Grande successo per il “Carducci – V.da Feltre Open day”

“Questa sarà la scuola del futuro!”, così commenta uno dei genitori che ha preso parte all’Open Day dell’Istituto Comprensivo “Carducci – V. Da Feltre” di Reggio Calabria e ribadisce: “Questa scuola avrà molto successo grazie alla Dirigente ed ai professori!”.

Con cura per ogni dettaglio il Dirigente Scolastico dell’Istituto, prof.ssa Rina Pasqualina Manganaro, coadiuvata dall’attiva collaborazione di tutto il personale della scuola, ha organizzato un’iniziativa mirata alla presentazione dell’offerta formativa della Scuola all’intero territorio cittadino. Significativa la presenza di famiglie provenienti da tutte le zone della città, centro e periferia, e davvero incentivante l’ammirazione espressa attraverso commenti richiesti in via del tutto anonima! Emozionanti le nostalgiche considerazioni di ex allievi della scuola: “Scuola molto grande ed accogliente. A distanza di tanti anni, entrare a visionare la mia scuola da mamma è stato emozionante … impressioni molto positive. In bocca al lupo! Sofia”. Tutto definitiva conferma del grande successo pubblico riscosso e frutto del grande impegno profuso dalla preside che da sempre si prodiga per garantire una scuola che promuova il successo formativo degli alunni e assicuri la piena formazione della persona, in sinergia con le famiglie, gli insegnanti, i collaboratori ed il territorio. Il percorso educativo che la nota Istituzione offre, infatti, è orientato allo sviluppo della persona e ad una preparazione di qualità, efficacemente inserita nella cultura europea. Con l’iniziativa, svoltasi domenica 18 gennaio, si è offerta alle famiglie la possibilità di far conoscere l’Istituto nelle sue singole strutture e di visionare i numerosi laboratori che la scuola ha attivato, nonché le aule dotate di tecnologie avanzate, gli uffici e i servizi rispondendo efficacemente alle loro domande e

curiosità. “Ecco la scuola che cercavamo!”, scrivono genitori venuti a conoscere l’edificio della scuola Primaria. Particolare successo hanno riscosso il laboratorio Scientifico, quello musicale, quello artistico e la Palestra della scuola Secondaria di I grado dove gli allievi, guidati dai docenti della scuola hanno tenuto vere e proprie lezioni.

Presenti, tra gli altri, i rappresentanti del Museo del Bergamotto, dell’Associazione del Tiro con l’arco, di scherma, di tennis del Circolo “R. Polimeni”, di basket, pre e post accoglienza dell’Associazione “L’Officina della fantasia”, l’Associazione “Mille note”,l’Agenzia editoriale La Scuola, con cui l’intero Istituto realizza iniziative utili alla concreta crescita degli allievi. E’ stato possibile, infine, visitare gli stand dell’Associazione “Libera: nomi e numeri contro le mafie”.

“Questa scuola è un mio sogno che diventa realtà, accogliente e bella, una scuola dove imparerò l’a,b,c, della Libertà!”.

Queste le parole scritte dagli autentici testimoni della presenza di una struttura ed un’organizzazione opera di una Dirigente che ha saputo ottimizzare l’utilizzo di risorse umane e materiali mettendosi in gioco per dare un volto nuovo all’Istituto e promuovere il benessere di tutti coloro che vivono la scuola!