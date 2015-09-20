Grande successo per il progetto ‘Regaliamo un sorriso’

REGALIAMO UN SORRISO arriva alla conclusione. Il progetto promosso, per il secondo anno consecutivo, dall’Associazione Differenziamoci Differenziando, ha avuto grande successo, grazie alla collaborazione fornita da diverse realtà sul territorio nel raccogliere una grandissima quantità di tappi colorati. Dalla vendita di questi tappi si è ricavato un piccolo contributo che, a conclusione di una votazione on-line su uno dei principali social network, è stato destinato ai Pagliacci Clandestini per “Regalare un Sorriso”, attraverso le loro attività, a chi ha bisogno o a chi si trova in situazioni di disagio. I Pagliacci Clandestini svolgono da più di cinque anni la loro attività volontaria e totalmente gratuita, con cadenza settimanale (4 volte la settimana) e per tutto l’anno, presso il reparto di pediatria e da quest’anno presso i reparti di ematologia e trapianti degli Ospedali Riuniti di Reggio Calabria. I tantissimi tappi colorati si sono trasformati in un teatro dei burattini che servirà a sostenere presso il reparto pediatrico di Reggio Calabria il momento di ospedalizzazione dei piccoli degenti.