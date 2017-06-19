Grande successo per il torneo nazionale ‘Unicup Arena’

Sedici squadre e 224 mini atleti in Piazza dei Martiri a Locri per la kermesse del minibasket, con il villaggio Fip e il successo della Pgs Canaletto

Il comitato regionale Fip Calabria si congratula per la nuova conferma e riuscita della manifestazione Ionicup Arena di Locri.

Alla kèrmesse ionica, disputata in Piazza dei Martiri a Locri ha presenziato il Presidente Fip Calabria Paolo Surace, il Consigliere Nazionale Minibasket & Scuola Tonino De Giorgio e la responsabile minibasket della Calabria, il Consigliere Claudia Soppelsa operatori attivi e coinvolti nella kèrmesse ben orchestrata dalla famiglia dell’Eutimo Locri di Enzo Schirripa..

Sedici squadre, duecentoventiquattro mini atleti, sedici ufficiali di campo e tutto il team dei mini arbitri coordinati da Roberto Viglianisi e Giorgio Lo Giudice hanno fatto da cornice ad una manifestazione straordinaria che può funzionare da esempio per tutta la regione.

All’evento a far da grande cornice è ritornato in terra calabrese il villaggio Fip che ha implementato una struttura valida e convincente che ha ospitato le seguenti società:

Viola Reggio Calabria, Smaf Catanzaro,Nuova Jolly, Aleandre Basket, Nuovo Basket Soccorso, Cono Bovalino , Basketball Lamezia e Pallacanestro Lametina,Minisharks di Cannitello per quanto riguarda i team di Calabria affiancate ovviamente alla società ospitante, l’Eutimo Locri dell’Istruttrice Lucia Rossi.

Dalla Campania è arrivata sulla costa ionica la Sporting Portici,dal Lazio la Fortitudo Cisterna,dalla Sicilia, Alias Barcellona,dalla Liguria la Pgs Canaletto vincitrice dalla kèrmesse al termine della finalissima simbolica contro la Smaf.